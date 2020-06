JUEVES: EEH anuncia cortes de energía en Yoro y el Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Empresa Energía Honduras (EEH), en sus páginas oficiales, notificó que realizarán cortes de energía que afectarán a los ciudadanos de dos departamentos del país.

El consorcio honduro-colombiano comunicó que hará mantenimientos y mejorías de «emergencia» en redes eléctricas de Yoro y Francisco Morazán.

De manera específica, las interrupciones se desarrollarán en Victoria, San José del Potrero, Olanchito y el Distrito Central. En las demás zonas no hay programación de cortes, por lo que se espera que gocen de la normalidad del servicio energético.

No obstante, se le recomienda a la población estar pendiente de las redes sociales de EEH para cualquier anuncio o cambio de último momento.

Lugares donde no habrá energía eléctrica

Victoria y San José del Potrero

En Victoria, uno de los once municipios de Yoro, no habrá servicio energético de 9:00 a.m. – 03:00 p.m. El motivo es el mantenimiento correctivo en la sección del circuito YORL-399. Estos serán los lugares que no tendrán electricidad:

San Juan, San Juancito, Los Nuques, Las Delicias, Santa Cruz, El Espinal, El Tablón, La Laguna de Quetzalapa, Perulapa, El Rodeo, San José del Potrero, Victoria, Las Vegas, Guachipilin, Jacagua, La 4, La 14, La Sabana del Blanco, El Zapote, Los Mangos, El Hornito, Cielito Azul, La Peña.

En Olanchito

En Olanchito, otro de los municipios del departamento de Yoro, también tendrá problemas por la ausencia de electricidad este jueves; el corte de energía será de 8:00 a.m. – 5:00 p.m. El motivo es un mantenimiento correctivo en la sección del circuito CCE-L342. Estos son los lugares que se verán afectados:

Olanchito (aldeas), Las Jaguas, Potrerillo, El Chaparral, Empacadoras Barimasa, Juncal, La Reforma, Clifton, Las Icoteas, Carbajales, Quemados, Puerto Escondido, El Puente, Las Sabanas, San Carlos, Nueva Mendez, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Caisesa, Brisas de Cuyamapa, Balsamo Oriental, Brisas de Monga, Tepusteca, Sitraproadasa, El Agricultor, El Cinco, 12 de diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de enero, Lomitas, 21 de abril, Sabanas de Ceibita.

Olancho (aldeas), los Encuentros, Esquipulas de Norte, Carrizal, Palmira, Miramar, El Río, Las Suncuyas, El Zapotillo, El Encino.

Distrito Central

En el Distrito Central tendrá cortes de energía de 9:00 a.m. – 3:00 p.m. El motivo es un cambio de estructura dañada y mantenimiento general del circuito SFE-L228. Estas serán las colonias que no contarán con el servicio de energía eléctrica:

Colonia Divino Paraíso, Col. Nueva Capital, Col. Ulloa, Col. Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, Col. José Duarte #1, Nueva Danlí, Ciudad del Ángel y Altos de la Laguna.

