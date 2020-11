James Rodríguez, su llegada al Everton y la conexión con Ancelotti

INGLATERRA.- Pese a que no atraviesan su mejor momento ahora mismo, los del Everton tuvieron un extraordinario arranque de temporada, manteniendo su invicto en las primeras cinco jornadas y deslumbrando con su buen juego.

El Derby de Merseyside, un antes y un después para el Everton

Los dirigidos por Carlo Ancelotti encontraron su punto de quiebre en la quinta fecha con la lesión de su jugador estelar.

El colombiano James Rodríguez salió tocado del clásico contra el Liverpool en Goodison Park, y desde entonces, no ha podido reencontrarse con el fútbol que los catapultó a la cima de la Premier.

James volvió este sábado a las canchas y jugó 80 minutos en la derrota 1-3 de su equipo frente al Manchester United.

No era el resultado que se esperaba en el regreso del colombiano, pero eso no disminuye su ilusión y la confianza que ha ganado desde su llegada al Everton en el mercado anterior.

La decisión de James

Así lo expresó el talentoso mediapunta en una entrevista previa con BT Sport, donde detalló las razones que motivaron su decisión de fichar por los toffees:

«Estaba en un tiempo que no jugaba mucho y tenía que ir a un equipo que confiara en mí, con un entrenador que supiera como soy dentro y fuera del campo. Carlo fue lo justo para que yo pudiese venir y fue un punto grande para que yo esté aquí. El club confió en mí cuando nadie más lo hizo, siempre voy a estar agradecido con el club y con Carlo también», manifestó.

¿Su llegada al Real Madrid?: «Fue algo que pasó muy rápido. Una puerta grande que se abrió, un club en el que quise estar y un sueño hecho realidad».

El largo camino de James a Goodison Park

Después de pasar por grandes ligas como la de Portugal y la de Francia, la explosión de James en el mundial de Brasil lo llevó a ser fichado por el Real Madrid, pedido expresamente por Ancelotti, su entrenador actual.

Sin embargo, las cosas no salieron según lo previsto, a pesar de que el colombiano tuvo buenos momentos con los merengues, aún en la era Zidane.

Partió rumbo a tierras alemanas para jugar como cedido con Bayern Munich en 2016, donde volvió a encontrarse con Carletto.

Regresó a Madrid en 2018, permaneciendo 2 años sin buen suceso en la Casa Blanca. Una etapa complicada antes de llegar a Inglaterra para esta temporada, donde recuperó su mejor versión futbolística, aportando hasta ahora 3 goles y 3 asistencias a la causa del Everton.

A sus 29 años, James destacó las bondades y complicaciones que tiene adaptarse al vertiginoso ritmo de la Premier League, además de explicar cómo ha encajado tan bien y tan rápido en el esquema de Ancelotti.

«El fútbol de la Premier es más físico que cualquier otro. Hay gente física que busca el choque, la fricción y técnicamente también son buenos. Estuve en muchas ligas pero aquí son fuertes, son físicos y no temen ir al choque, así es como yo lo veo. ¿El fútbol no es sólo correr, no?. cuando tienes a alguien que piensa, que juega al fútbol, es más fácil para tu equipo y para ti también», finalizó.

