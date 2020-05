Hugo Pino: Reactivación de la economía debe consensuarse con científicos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Para el expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), el doctor Hugo Pino, al referirse a una «apertura inteligente» de la economía nacional debe consensuarse con un sector importante y conocedor de la crisis: los epidemiólogos.

De acuerdo con el economista, esa decisión debe tomarse en base a consenso con la comunidad científica. Por lo cual cuestionó la falta de coherencia de las autoridades al anunciar que “lo peor está por venir” y que ahora se diga que la curva está aplanada.

“Se nota una contradicción de funcionarios importantes del Gobierno porque mientras unos hablan que la cuarentena ha funcionado, otros están hablando de los riesgos de mayor nivel de contagio”, señaló.

Por lo anterior, consideró esencial que se reabra en algún momento la economía hondureña que ya lleva más de 40 días sin actividades debido a la pandemia del COVID-19.

En ese sentido enfatizó que debe primar el bienestar de la población con la implementación de criterios definidos para la apertura. Para finalizar, puntualizó que reabrir la economía no puede darse por presiones de un sector del país.

Falencias para reactivar economía

Días atrás, el sociólogo Pablo Carías, explicó que la reanudación inteligente de la economía nacional aún no se puede dar debido a que hay falencias en la atención de la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con el experto, para la apertura de la economía debe existir una calendarización. Ahí se debe tomar en cuenta los avances obtenidos en tema de combate.

Sin embargo, señaló que aún no hay hechos palpables que muestren que Honduras obtiene buenos resultados en cuanto a la contención de la pandemia.

“A pesar de la reorientación que se hace en detención temprana del problema, todavía vemos que falta bastante. Por ejemplo, se avanzó un poco en lo que tiene que ver con los recuperados y eso me parece bien. No obstante, todavía hay muchas falencias en la realización de pruebas, porque no se hacen las que deberían de hacerse. Esto genera un sub-registro que no permite tomar decisiones adecuadas con respecto al tema. Una vez que se tengan esas condiciones se debe ir pensando detenidamente”, concluyó el sociólogo.

