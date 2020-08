Huawei lanza GameCenter, su nueva plataforma móvil: ¡trae recompensas!

El emporio de Huawei es sin duda dominante. Hace unos días anunciábamos que esa empresa se posicionó como la líder en la venta de teléfonos inteligentes en todo el mundo. Pero, claro que uno que otro logro, aún con la importancia que conllevan, no son suficientes para un gigante tan poderoso.

Huawei se mantiene en una innovación constante. Ahora, anunció un espacio de lujo para sus gamers móviles; se trata de una experiencia renovada. Hablamos del nuevo centro de juegos oficial de la marca.

Es el Huawei GameCenter, una plataforma que ofrece a los aficionados de los videojuegos en el celular contenido de mucha calidad. La nueva propuesta está disponible en muchas regiones del mundo; entre ellas están América Latina (sí, aplica para Honduras), Asia, Europa, Oriente Medio y África.

Para descargar la novedad, debes entrar aquí. No obstante, debes saber que el GameCenter no sólo será el espacio para que busques un buen entretenimiento. Entre sus virtudes está que podrás tener acceso exclusivo a juegos nuevos.

Igualmente, podrá pre-ordenar juegos y ser de los primeros en saber acerca de las tendencias más recientes. Además, según Huawei, contarás con servicios de distribución «muy seguros y rápidos».

Y, por si todo eso fuera poco, gozarás de más actividades, beneficios, premios y hasta ¡regalos exclusivos!

Entre otros juegos, podrás disponer de Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road o Ellr Land. También se podrán encontrar Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos o Goddess MUA.

Asimismo, la plataforma permitirá conocer juegos populares como Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends – Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac o Perfect world, entre otros.

¡Atención, desarrolladores!

Según se detalló, GameCenter ofrecerá la oportunidad de llegar a una audiencia de consumidores de más de 700 millones en todo el mundo. Los 1,6 millones de desarrolladores de Huawei Mobile Services (HMS) ya trabajan en la creación de experiencias que incorporan las posibilidades que brinda el Chipset-Device-Cloud de Huawei.

Por el mismo lado, cabe decir que se contará con servicios de evaluación profesional que serán gratuitos; los mismos están destinados para que los desarrolladores adquieran información local de mercados extranjeros.

Al final, el propósito es echarles una mano para que posicionen sus apps haciendo que sean más importantes y llamativas para usuarios de distintos lugares.

Es oportuno precisar que Huawei facilitará, a todo el que lo necesite, el apoyo técnico para integrar en sus videojuegos el «HMS Core«. Incluso, podrían tener acceso al programa Shining-Star –y cuenta con mil millones de dólares- que ofrece servicios de apoyo en el desarrollo de las aplicaciones durante todo su ciclo de vida.

Ese programa también provee capital para innovación y actualización, así como apoyo en el conocimiento de los proyectos a través de estrategias de marketing. Otra opción que está a disposición es el de pagar por un espacio publicitario dentro de GameCenter que permitirá un alcance importante de consumidores.

