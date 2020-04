Hoy en la Historia: Esto ocurrió un 3 de abril de…

1493: en Barcelona, los Reyes Católicos reciben con todos los honores a Cristóbal Colón. La expedición comandada por Cristóbal Colón, formada por la Pinta, la Niña y la Santa María, avistó la isla de Guanahaní el 12 de octubre de 1492. «Esta tierra era y es una isla de quince leguas de luengo, poco más o menos, toda baja, sin montaña alguna, como una huerta llena de arboleda verde y fresquísima…», cuenta el fraile Bartolomé de las Casas. Cristóbal Colón regresó a la península Ibérica en marzo de 1493, tras el descubrimiento de América o de las Indias, según creía él. Se estima que en esta fecha Cristóbal Colón fue recibido por los Reyes Católicos en Barcelona. No se sabe el lugar exacto en el que fue recibido; pudo ser en el Salón del Tinell, en el centro de Barcelona, o en el monasterio de San Jerónimo de la Murtra, en Badalona; puede que visitara ambos lugares. «Presentó a los reyes el oro y las cosas que traía del otro mundo; y ellos y cuantos estaban delante se maravillaron mucho en ver que todo aquello, excepto el oro, era nuevo como la tierra donde nacía. Probaron el ají, especia de los indios, que les quemó la lengua, y las batatas, que son raíces dulces, y los gallipavos, que son mejores que pavos y gallinas. Marvilláronse que no hubiese trigo allá, sino que todos comiesen pan de aquel maíz. Lo que más miraron fue los hombres, que traían cercillos de oro en las orejas y en las narices, que ni fuesen blancos, ni negros, ni loros, sino como triciados o membrillos cochos. Los seis indios se bautizaron, que los otros no llegaron a la corte; y el rey, la reina y el príncipe don Juan, su hijo, fueron los padrinos, por autorizar con sus personas el santo bautismo de Cristo en aquellos primeros cristianos de las Indias y Nuevo Mundo», escribió el cronista Francisco López de Gomara en el siglo XVI.

1882: en Estados Unidos es asesinado Jesse James, el bandido más famoso del Oeste, tras 16 años de persecución.

1895: comienza el juicio por libelo a Oscar Wilde, y que acabaría con el encarcelamiento del escritor por homosexualidad.

1905: en Argentina se funda el Club Atlético Boca Juniors.

1922: en Moscú, Joseph Stalin se convierte en el primer Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética.

1948: Estados Unidos firma el Plan Marshall, programa de ayuda financiera para la reconstrucción de los países europeos devastados durante la Segunda Guerra Mundial.

Nacimientos:

1270: Sir William Wallace, soldado escocés. Nació en Elderslie y falleció en Londres, en 1305. Caballero escocés de ascendencia galesa, uno de los héroes medievales de Escocia. Desde 1297 dirigió la insurrección contra Eduardo I de Inglaterra, que había usurpado el trono escocés. Fue derrotado en Falkirk (1298), pero continuó la lucha hasta que fue capturado y ejecutado en Londres (1305). Es el representante por antonomasia del espíritu escocés de independencia, motivo central de su vida, causa de su muerte y razón de su paso a la posteridad. La mayoría de las referencias a su vida proceden de un poema épico escocés de la segunda mitad del siglo XV, The Wallace, atribuido a un desconocido Enrique el Juglar, también llamado en ocasiones Enrique el Ciego. Este personaje inspiró la película El Patriota, del director Mel Gibson.

1783: Washington Irving, escritor estadounidense (f. 1859).

1848: Arturo Prat Chacón, héroe naval chileno (f. 1879).

1922: Doris Day, actriz y cantante estadounidense. (f. 2019).

1924: Marlon Brando, actor estadounidense (f. 2004).

1956: Miguel Bosé, cantante español.

1961: Eddie Murphy, actor, cantante y humorista estadounidense.

Fallecimientos:

1682: Bartolomé Esteban Murillo, pintor español (n. 1617).

1897: Johannes Brahms, compositor alemán (nació en 1833). Tras cursar estudios de violín y violonchelo junto a su padre, contrabajista del teatro de la ciudad, se especializó en el piano y comenzó a componer bajo la tutela del maestro alemán Eduard Marxsen, quien influyó notablemente en él. En 1853 inicia una gira de conciertos como acompañante del violinista húngaro Eduard Reményi. Durante esta gira se encontró con el violinista, Joseph Joachim, quién lo presentó al compositor alemán Robert Schumann. Éste se quedó tan sorprendido con las composiciones de Brahms, obras aún no editadas, que escribió un apasionado artículo en una revista de la época sobre el joven compositor. Desde 1857 viajó por toda Europa dirigiendo las sesiones de sus obras. Su primera gran obra presentada al público fue el Concierto nº 1 para piano y orquesta en re menor en Leipzig en el año 1859. En 1868, logró fama en toda Europa por el estreno de su Requiem alemán. Falleció en Viena víctima de un cáncer de hígado. Sus restos mortales descansan en el Cementerio Central de Viena.