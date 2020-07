Hondureños denuncian a Tigo por cobros en medio de pandemia; en El Salvador sancionaron

Mientras que en El Salvador el Gobierno promete irse en contra de la empresa Tigo con todo el peso de la ley por ejecutar cortes de servicios a sus usuarios que no han podido efectuar pagos debido a la crisis del Covid-19, en Honduras, los clientes de esa misma empresa denuncian que hace y deshace a su antojo, sin siquiera conmoverse un poco ante el golpe económico que sufren sus clientes.

Cabe señalar que el caso de Tigo El Salvador es un tanto curioso, según informó el diario La Huella, pues los representantes de la Corte Suprema de Justicia (CJS), Jorge Siliezar y Waldo Jiménez, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y sus suplentes, votaron en contra de la resolución presentada por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) para multar a la empresa TIGO por desconectar los servicios a usuarios afectados por la pandemia, no obstante, el presidente Nayib Bukele condenó tal acto y juró que la compañía telefónica no se saldrá con la suya.

Recientemente, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) de El Salvador resolvió multar a la empresa Tigo por desconectar los servicios a usuarios afectados por la pandemia.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ese país votó en contra de esa resolución, lo que provocó que Nayib Bukele, presidente salvadoreño, condenara el fallo de tres magistrados Jorge Siliezar y Waldo Jiménez y sus suplentes, a quienes se les relaciona con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

Reacción de Bukele

Bukele juró que la compañía telefónica recibirá una sanción por, supuestamente, violentar la ley.

El mandatario del vecino país dijo, a través de Twitter, que Tigo debe dejar de hacer desconexiones y cobros que no estén permitidos en la Ley de Cuarentena, aprobada al inicio de la crisis sanitaria en El Salvador.

“Puede que sientan que tienen la cobija de la Sala de lo Constitucional, pero, de continuar, este Gobierno usará otros recursos legales, para hacerlos respetar al consumidor”, agregó en la red social.

Además, Bukele recordó que Jorge Siliezar fue la persona delegada por la Sala de lo Constitucional, para redactar la Ley de Cuarentena, que luego fue declarada inconstitucional, por ellos mismos.

“Ahora, junto a la ANEP, autorizan a Tigo, a seguir golpeando el bolsillo de los salvadoreños”, repudió el jefe de Estado.

Defensoría del Consumidor le cae a Tigo

Más tarde, la Defensoría del Consumidor de El Salvador, anunció mediante un comunicado publicado en su cuenta de Twitter que iniciará un proceso legal contra de Tigo ante las denuncias recibidas por la suspensión y desconexión de servicio.

La Defensoría indicó en ese comunicado que la suspensión y desconexión del servicio durante el periodo de emergencia nacional es “arbitraria” y abogó por “medidas que compensan la afectación generada a los consumidores, en caso que sea procedente”.

Seguidamente, la Defensoría recordó cuáles son los dos artículos en los que se ampara la sanción impuesta por la SIGET:

Según el artículo 21-D numeral 5) de la Ley de Protección al Consumidor (LPC), los proveedores tienen prohibido “suspender unilateralmente la ejecución del contrato, salvo los casos previstos en la ley”. Dicho incumplimiento constituye infracción muy grave de conformidad con el artículo 44 literal t) de la LPC, pudiendo imponerse multa de hasta 500 salarios mínimos mensuales. De acuerdo al artículo 21-C numeral 2 de la LPC, los proveedores también están obligados a “brindar de manera continua y sin interrupciones injustificadas los servicios que han sido contratados”. El incumplimiento de esta disposición ocasiona infracción grave al artículo 43 literal q) de la LPC, cuya multa puede ascender hasta 200 salarios mínimos mensuales.

De inmediato, Bukele compartió el comunicado y comentó: “Amigos de Tigo El Salvador: Tienen 2 caminos».

Honduras…

En Honduras, los clientes de Tigo han recurrido a sus cuentas de redes sociales para quejarse por situaciones similares a las de El Salvador.

“Puse una recarga y no hice ninguna llamada, hasta apagado tuve el teléfono, y después me sale que no tengo saldo. Es injusto que quiten el saldo a las personas en un día y sin utilizarlo”, comentó Michelle Rueda.

Pero la inconformidad va más allá de que Tigo no ha dejado de cobrar en ningún momento, pues, según las denuncias, también, el servicio que brinda es terrible.