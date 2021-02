Canadá: hondureño denuncia cómo policías de migración lo sometieron hasta dañar su cerebro

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Héctor Leonel Paz Villanueva es un hondureño de 53 años que desde el 2006 huyó del país a causa de la violencia, pues su vida y la de su familia corría riesgo, debido a conflictos terrenales con otras personas, y fue así como llegó a Canadá, pero ahora está en graves aprietos y se contactó con TIEMPO Digital para contar su situación y apelar a la generosidad de sus compatriotas.

Su caso

Salió de Honduras junto a su cónyuge e hijos pequeños. Varios de sus parientes habían sido asesinados y solo en el norte del continente se sentirían seguros. Allí estuvieron, viviendo en relativa tranquilidad, hasta que en septiembre de 2020, fueron detenidos por la migración canadiense, cuyos oficiales los trataron con salvajismo, provocándole daños cerebrales, porque utilizaron una técnica de parálisis en su contra, comentó.

«En el arresto, los dos oficiales de inmigración usaron fuerza de tortura en mi cuerpo, aún sabiendo que yo no iba a correr de sus lados. Tomando los dos dedos pulgares, me apretaron el nervio, en ambas manos. Ellos tocaron el sistema nervioso, durmiendo mi cuerpo, mi cerebro, mis ojos y sintiendo mareo. Le dije al oficial varias veces que me aflojaran las chachas de la mano, y lo que hacía era comunicarse con la otra unidad, donde él llevaba a mi esposa, y se reían de cómo yo me sentía», recordó Héctor.

Al llegar a la oficina en Downtown, cuando se bajó de la patrulla, él cayó al suelo, pues sus piernas no reaccionaban. «Le dije que me diera tiempo, que no podía caminar,

hasta que me estiré sentí circulación, quizás cinco minutos esperé, y empecé a caminar hacia la puerta donde tenían a mi esposa», agregó.

Pero a él y a su esposa los separaron en celdas diferentes, y una vez más, Héctor cayó de rodillas, se sentía mareado, con el cuerpo adormecido.

Expuestos al Covid-19

Por otro lado, denunció que en ningún momento le proporcionaron mascarillas o alcohol gel para protegerse del coronavirus, a pesar de que en el centro de reclusión varios guardias de seguridad estaban infectados. «Sin máscara contra el Covid, estuvimos la cuarentena, ya habiendo un brote entre los oficiales», dijo.

A todo esto, él continuaba con sus malestares, mareo, dolores de cabeza y dificultad para moverse. Lo único que lo hacía sentirse mejor era ducharse con agua caliente, pero si tardaba mucho bañándose, los uniformados lo obligaban a hacer lagartijas, lo cual se le dificultaba muchísimo. Desde el día 1 informó sobre cómo se sentía, pero no le dieron medicamentos hasta luego de 14 días, y dos meses después, al ver que su condición empeoraba, lo llevaron a una clínica.

«Fue hasta el 2 de diciembre que empezaron a llevarme a la clínica dentro de la cárcel. A veces tenía la presión arterial alta y otras veces baja. Empezaron a darme una pastilla azul que se llama Amitriptyline, que me ayudó a calmar el dolor, la inflamación y lo rojo de los ojos»,

Lo quieren deportar

Pero, a pesar de los severos daños causados, Canadá lo quiere deportar, de hecho, ya fijaron su fecha de regreso a su país, en donde él sabe que, además de correr peligro, no tendrá dinero para comer o pagar alquiler y tampoco podrá encontrar trabajo, por su avanzada edad. Sumado a esto, en Honduras no podrá medicarse, pues supuestamente, la pastilla que le ayuda a aliviar sus síntomas no se encuentra aquí.

Su deportación está programada para el 18 de febrero de 2021. «Estoy bien preocupado. No me siento fuerte. Trabajé siempre para darles un techo a mi familia y traer

los alimentos a la mesa, ahora me siento débil todos los días. No sé si podré ser tratado en Honduras», comentó con tristeza.

No aceptan fianza

Por último, Héctor señaló que la Migración no acepta que él pague una fianza de 10,000 dólares para salir libre, «como si fuera un verdadero delincuente».

«Quiero pedir ayuda del primer ministro de Canadá, con mi caso de refugiado, pidiéndole asilo para mí y mi familia, ya que mi situación de salud está empeorando y migración no se quiere hacer responsable de mi salud», cerró.