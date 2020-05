Honduras Covid-19: Un millón de personas se quedaron sin empleo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La crisis sanitaria, económica y social del COVID-19 ha dejado sin empleo a un millón de personas, informó el Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe).

El presidente del Gremipe, Victorino Carranza, lamentó que tantas personas estén pasando por este difícil momento y más aún con la masiva pérdida de empleos a nivel nacional.

“Es doloroso decirlo, pero hemos perdido más de un millón de empleos en la micro y pequeña empresa a nivel nacional”, dijo el dirigente.

Pero pesar de la pésima situación económica, Carranza tiene la esperanza de que la economías tenga un reinicio fructífero. Además, espera que este sector pueda adquirir el financiamiento que necesita para continuar operando y mantener los empleos de sus trabajadores.

Gremipe: Desempleo en tiempos de COVID-19 una catástrofe

No existen palabras de aliento para alentar a todas las personas que han perdido sus empleos, puesto que conseguir uno no es nada fácil. De por sí «la no generación de empleo ya es catastrófica”, dijo Carranza.

El titular del Gremipe señaló que tan solo en el Valle de Sula, 300 mil personas pasaron a formar parte de las largas filas del desempleo porque perdieron sus trabajos.

La situación cada día se torna más grave y más personas podrían perder sus empleos en los próximos días, dijo el directivo, por tanto, hizo un llamado para que las autoridades presten real importancia este problema.