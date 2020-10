1805: la Marina Real británica derrotó a la flota franco-española en la batalla de Trafalgar. Napoleón perdía la posibilidad de invadir Inglaterra, y ésta se convirtió en la primera potencia marítima mundial.

1879: en EE. UU., Thomas Edison consiguió que su primera lámpara eléctrica luciera durante 48 horas ininterrumpidas.

1956: en Tegucigalpa (Honduras) es derrocado el presidente Julio Lozano Díaz. Un día como hoy, las fuerzas armadas, dirigidas por el director de la Escuela Militar, General Roque J. Rodríguez, el comandante de la Fuerza Aérea, Coronel Héctor Caraccioli y por el Mayor e ingeniero, Roberto Gálvez Barnes, hijo del expresidente, derrocaron a Julio Lozano Díaz y establecieron una junta militar para gobernar el país. Este golpe marcó el inicio de la ‘intervención directa del ejército en la vida política del país.’4​ Asimismo, por primera vez, las fuerzas armadas había actuado como una institución y no como el instrumento de un partido político o de un líder individual. Los nuevos gobernantes representaban a los elementos más jóvenes, más nacionalistas y reformistas del ejército. Todos ellos habían sido producto de la profesionalización del ejército llevado a cabo en las décadas de 1940 y 1950. La mayoría había recibido algún tipo de formación militar por asesores militares norteamericanos, ya sea en Honduras o en el extranjero. De esta manera comenzó lo que en las próximas décadas seria el comienzo del intervencionismo militar en de la política hondureña. Julio Lozano Díaz y su esposa, fueron exiliados, partiendo hacia la ciudad de Miami, en los Estados Unidos de América, donde a los pocos meses murió en dolor de abandono y de soledad.

1971: en Suecia, Pablo Neruda recibe el premio Nobel de literatura.

1982: en Suecia, Gabriel García Márquez es declarado ganador del Premio Nobel de Literatura.

1989: cerca de Tegucigalpa (Honduras), se accidenta el Vuelo 414 de TAN-SAHSA, causando 127 pasajeros y 4 tripulantes muertos. Entre los 15 sobrevivientes están el matrimonio nicaragüense del empresario Carlos Pellas y su esposa Vivian Pellas.

Nacimientos

1833: Alfred Nobel, inventor sueco. Alfred Bernhard Nobel /Acerca de este sonido ‘alfrəd ‘bɛɳhɑ:ɖ noˈbɛ:l (?·i)/ (Estocolmo, Suecia 21 de octubre de 1833-San Remo, Italia 10 de diciembre de 1896) fue un químico, ingeniero, escritor e inventor sueco, famoso principalmente por la invención de la dinamita y por crear los premios que llevan su nombre. En su testamento firmado el 27 de noviembre de 1895 en el Club Sueco-Noruego de París, Nobel instituye con su fortuna un fondo con el que se premiaría a los mejores exponentes en la Literatura, Fisiología o Medicina, Física, Química y de Paz. Posteriormente fue creado el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, que no es propiamente un Nobel, sino en memoria a Alfred Nobel. Nobel fue propietario de la empresa Bofors, compañía a la que orientó desde la producción de hierro y acero, a la fabricación a gran escala de cañones y otros armamentos. Registró durante su vida 355 patentes y en la actualidad su nombre sobrevive en varias compañías, como Dynamit Nobel y AkzoNobel.

1846: Edmundo de Amicis, escritor italiano.

1925: Celia Cruz, cantante cubana (f. 2003).

1940: Manfred Mann, músico anglosudafricano.

1949: Benjamín Netanyahu, político israelí, actual primer ministro.

1952: Brent Mydland, tecladista estadounidense, de la banda Grateful Dead.

1956: Carrie Fisher, actriz estadounidense. (f. 2016)

1980: Kim Kardashian, actriz y modelo estadounidense, del Reality-Show, Keeping Up with the Kardashians.

Fallecimientos

1805: Horatio Nelson, militar británico. Almirante británico que fue el mayor héroe naval del Reino Unido y uno de los mayores héroes navales del mundo. Triunfador en la batalla de Trafalgar, dio su vida por la victoria británica contra la flota Franco española, impidiendo que las tropas napoleónicas pudiesen invadir las islas británicas. Tras su muerte, Nelson alcanzó una celebridad que solo el duque de Marlborough y el duque de Wellington han logrado tener en la historia británica. La monumental columna de Nelson y la plaza de Trafalgar, donde está situada, son lugares destacados en Londres hasta el día de hoy. Sin embargo, el monumento a Nelson en Dublín, Irlanda, fue destruido por una bomba que hizo explosión a las 2:00 de la mañana del 8 de marzo de 1966, por un comando perteneciente al IRA, episodio en el cual no salió herida persona alguna.