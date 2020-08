HISTORIA HUMANA| Gabriel Fajardo, el «toque» del pan pueblerino lo hará graduarse

Gabriel Fajardo es un joven de 25 años, originario del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, que elabora pan artesanal para costear sus estudios universitarios. Diariamente produce más de 25 libras que él mismo amasa y coloca en un horno de leña.

“Yo lo aprendí en el pueblo, en Las Vegas. Mi abuela toda la vida lo ha hecho, ella así crío a sus hijos y pues un día le dije: ‘Mami linda, me gustaría que me enseñara hacer pan’, y así comencé hacerlo”, relató el joven.

Actualmente Gabriel Fajardo ya terminó su práctica profesional de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas. Solo le falta entregar el informe de práctica y realizar el examen del himno para graduarse y obtener su añorado título universitario.

Sin embargo, dicho proceso lo podrá realizar hasta que pase la pandemia debido a que la universidad en la que estudia suspendió el examen del himno.

“Mi meta es seguir estudiando, sacar mi maestría y no quedarme allí sino que sacar doctorados y lograr lo máximo que pueda dentro del estudio”, aseguró.

Lea también: HISTORIA HUMANA | Cherly Rubio, una emprendedora aguerrida por sus estudios

Faceta de Gabriel Fajardo como atleta

Otra de las facetas de este joven que elabora pan artesanal es la de campeón atlético universitario de velocidad en los 400 metros planos. Una modalidad donde ha destacado y ha ganado más de una doce de premios.

“En dos años y medio logré 8 medallas (4 de oro, 3 de plata y 1 bronce), un trofeo de primer lugar a nivel nacional. Pero también he representado a la universidad y al país en eventos internacionales”, resaltó.

Además de pan, Gabriel Fajardo hornea cerdos, gallinas y pollos, como ser humano es independiente, responsable, pero sobre todo agradecido con quienes han moldeado su vida.

En la actualidad, debido a que dedica mucho tiempo a su negocio, paró la práctica del atletismo para dedicarse de lleno en su emprendimiento.

“Una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida es representar a la UNAH en los JUDUCA (Juego Deportivos Universitarios de Centroamérica)”, revivió.

Personas que influyeron en él para la elaboración del pan

“Mi madre, mi abuela que es la persona que me enseñó hacer el pan, también mi tía Chelo quien me dio la oportunidad de construir el horno, y hay otra persona que se llama Ana y fue ella quien me ayudó con el capital y las inversiones para el negocio”, comentó el joven.

Gabriel tiene dos hermanos: Marlon Fajardo y Luis Fajardo y su mejor recuerdo de infancia es cuando su mamá los sentaba junto a la abuela a rezar El Rosario.

“Como a mí no me gustaba rezar, decía que estaba cansado de tanto hablar y rezaba el primer misterio para luego irme a acostar porque también decía tener sueño, el cual era mentira. Solo no quería rezar y escuchaba desde la cama cómo rezaban todo El Rosario”, contó el joven.

Gabriel Fajardo: “Mi meta principal es tener mi propia panadería”

La meta principal de Gabriel Fajardo es tener la panadería número uno del país. Inició con su negocio a mediados del 2015. Primero traía el pan en bus de Las Vegas hasta San Pedro Sula pero luego ahorró y construyó su horno en SPS.

“Todo inicia con el sueño que tenía desde niño de tener mi propio negocio. Mi abuela tenía esa receta espectacular de pan casero, el cual ella comercializaba en su tiempo y se me ocurrió montar una panadería aproximadamente hace 5 años. El estudio me evitaba poder dedicarle más tiempo al negocio, pero resultó un gran reto estudiar y tener el negocio al mismo tiempo”, manifestó.

A la fecha, la panadería de Gabriel se ubica en la colonia Fesitranh, específicamente en la zona 1. Por los momentos elabora semita de arroz, bollitos, enrollados de canela, torta de banano y muy pronto pastelitos de piña.

Para finalizar su historia, Gabriel envió un mensaje a los jóvenes del país y asegura que los obstáculos están en la mente de cada persona.

“No se dejen engañar. La vida no es fácil, es un camino muy duro, lleno de retos, en el cual solo salen a flote los que de verdad tienen deseos de hacer cambios en sus vidas”, concluyó.