1826: en El Callao (Perú) se rinde la Fortaleza del Real Felipe, último reducto de la resistencia española en Sudamérica.

1918: en Kiev se proclama la República Popular de Ucrania, cuyo Gobierno se declara independiente.

1967: en Managua (Nicaragua) se produce la Masacre del 22 de enero.

1970: en Estados Unidos se realiza el primer vuelo comercial del avión Boeing 747. El Boeing 747, comúnmente apodado «Jumbo», es un avión comercial transcontinental de fuselaje ancho fabricado por Boeing. Es conocido por su gran tamaño (fue el mayor avión de pasajeros durante más de cuatro décadas hasta que la compañía Airbus creó el A380),6​ y está entre los aviones más famosos del mundo.​ Realizó su primer vuelo comercial en 1970 y fue el primer avión con fuselaje ancho. Los cuatro motores turbofán del 747 son fabricados por Pratt & Whitney. El motor JT-9D fue estrenado con ese avión y ha sido usado posteriormente por otros aviones de fuselaje ancho, como el Douglas DC-10. Su cabina de dos pisos le ha dado mucho reconocimiento en el sector del transporte aéreo. Con una distribución típica de tres clases de pasajeros, transporta a 416 personas,​ mientras que una disposición de dos clases puede albergar a un máximo de 529 pasajeros. El 747-8, la versión más reciente en servicio, vuela a velocidades subsónicas de Mach 0,85 (unos 913 kilómetros por hora), y ofrece un alcance de vuelo intercontinental de 8000 millas náuticas (15 000 kilómetros).

2006: en Bolivia, Evo Morales asume la presidencia del país.

Nacimientos:

1440: Iván III, el Grande, príncipe moscovita entre 1462 y 1505 (f. 1505).

1901: Alberto Hurtado Cruchaga, sacerdote jesuita y santo chileno (f. 1952).

1931: Sam Cooke, músico estadounidense (f. 1964).

1934: Bill Bixby, actor estadounidense (f. 1993).

1940: John Hurt, actor británico (f. 2017).

1949: Steve Perry, músico estadounidense, de la banda Journey.

1959: Linda Blair, actriz estadounidense. Linda Denise Blair (San Luis, Misuri; 22 de enero de 1959)1​ es una actriz de cine estadounidense internacionalmente conocida por su papel de Regan MacNeil, una niña poseída por el demonio, en la película de terror de 1973, El exorcista. Con tan solo 14 años, Linda Blair compitió junto con 600 niñas más por el papel con el que saltó a la fama mundial en la cinta de terror El exorcista (1973).​ Es muy aficionada a los animales y a la equitación, y había aceptado el rol pensando poder así financiar sus planes de estudiar veterinaria. La película resultó ser una de las más destacadas de la década de los 70. Su interpretación en esta película le valió una nominación al Óscar a la Mejor Actriz de Reparto y ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en 1974. Luego de este triunfo su carrera fue declinando ya que quedó marcada con su personaje en El Exorcista. Además tuvo tiempo en rehabilitación por consumo de drogas. Luego volvió a su afición por la equitación y a su fundación de ayuda a los animales.

1965: Steven Adler, batería estadounidense, de la banda Guns N’Roses.

1998: Silentó, productor, rapero, compositor y actor estadounidense.

Fallecimientos:

1973: Lyndon B. Johnson (n. 1908).

1982: Eduardo Frei Montalva, político y presidente chileno (n. 1911).

1994: Telly Savalas, actor estadounidense. Aristotelis “Telly” Savalas nació en Nueva York, el 21 de enero de 1922 – falleció en ibídem. Fue funcionario del Departamento de Estado Norteamericano en la Segunda Guerra Mundial; luego fue locutor de radio y fue descubierto por Burt Lancaster para ser actor de cine. Entre sus películas se cuentan: El Joven Salvador (1961), El hombre de Alcatraz (1962), La historia más grande jamás contada (1965), The Dirty Dozen (1967). Más tarde realizó films que se convirtieron en clásicos, tales como: Los violentos de Kelly (1970), y The Scalphunters (1968), On Her Majesty’s Secret Service, Pánico en el Transiberiano (1967). Luego se dedicó a su serie de televisión más famosa, como el detective Theo Kojak, la cual le trajo reconocimiento mundial, pero nunca pudo despegarse por completo de ese personaje. A todo lo largo de su vida, Telly Savalas fue un escritor creativo carismático, director, y productor. Conquistó varios premios Emmy, el Peabody, y premios del Globo De Oro. Savalas murió la mañana del 22 de enero de 1994 en California, justo un día después de cumplir 72 años. La causa fue las complicaciones de cáncer de la próstata.