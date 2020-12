1502: aparece la imagen de la Virgen del Mar en la playa de Torregarcía, provincia de Almería (España) recogida por el vigía Andrés de Jaén, procedente probablemente de un navío naufragado o asaltado por piratas berberiscos.

1879: en Nueva York, el periódico New York Herald anuncia que Edison ha inventado el alumbrado público por electricidad.

1890: Buffalo Bill llega a Barcelona con el circo en el que demuestra sus habilidades durante su gira por Europa.

1907: en Iquique (norte de Chile), el militar Roberto Silva Renard manda ametrallar a los obreros del salitre, junto con sus hijos y esposas, amontonados en el patio de la escuela Santa María.

1930: en París se exhibe el autogiro inventado por el murciano Juan de la Cierva.

1937: en Estados Unidos, Walt Disney Pictures preestrena su primer clásico de animación titulado Snow White and the Seven Dwarfs (Blancanieves y los siete enanitos). Blancanieves es un personaje ficticio y la protagonista de la película animada de 21 de diciembre de 1937 Blancanieves y los siete enanitos de Disney. También realiza cameos en las películas ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Mickey’s Magical Christmas, y Mickey’s House of Villains, y tiene un papel secundario en la película Ralph Breaks the Internet. Forma parte de la franquicia de las Princesas Disney. Blancanieves es una princesa de noble cuna que se ve forzada a la servidumbre por su malvada madrastra, la Reina Grimhilde. Ella es inocente y un poco ingenua, pero nunca pierde la fe en su anhelo de que el verdadero amor algún día llegará a buscarla. Ella sigue siendo alegre y amable, sin importar lo mal que su malvada madrastra, la Reina Grimhilde, la trate.

1948: Irlanda se separa de la Commonwealth.

1958: en Francia, Charles de Gaulle es elegido en referéndum presidente de la Quinta República.

1968: en Cabo Cañaveral (EE. UU.) despega la nave espacial Apolo 8, que circunvalará la Luna. Fue la primera misión tripulada que llegó a la órbita lunar.

2016: el Departamento de Justicia de Estados Unidos destapa el Caso Odebrecht

Nacimientos:

1118: Tomás Becket, santo y mártir inglés de la Iglesia católica (f. 1170).

1937: Jane Fonda, actriz estadounidense.

1940: Frank Zappa, músico estadounidense (f. 1993).

1946: Carl Wilson, músico estadounidense, de la banda The Beach Boys (f. 1998).

1947: Paco de Lucía, guitarrista español (f. 2014).

1948: Samuel L. Jackson, actor estadounidense. Samuel Leroy Jackson nació en Washington D. C., 21 de diciembre de 1948. Conocido como Samuel L. Jackson, es un actor y productor de cine, televisión y teatro estadounidense. Ha sido candidato al premio Óscar, a los Globos de Oro y al Premio del Sindicato de Actores, así como ganador de un BAFTA al mejor actor de reparto.1​ Es conocido por sus intervenciones en películas como Coming to America (1988), Goodfellas (1990), Jurassic Park (1993), Pulp Fiction (1994), Die Hard with a Vengeance (1995), A Time to Kill (1996), El protegido (2000), Changing Lanes (2002), S.W.A.T. (2003), Django Unchained (2012), en el Universo cinematográfico de Marvel como el director de S.H.I.E.L.D., Nick Fury, en la saga Star Wars como el maestro Mace Windu (1999, 2002 y 2005) y en The Hateful Eight (2015) como el mayor Marquis Warren, El Cazarrecompensas. Jackson también es conocido por interpretar la voz del superhéroe Frozono en The Incredibles (2004), la de Whiplash en Turbo (2013), ZOG en Astro Boy (2009) y el oficial Frank Tenpenny en el exitoso videojuego sandbox Grand Theft Auto San Andreas (2004). Es conocido por interpretar a Nick Fury en las películas del Universo cinematográfico de Marvel Iron Man (2008), Iron Man 2 (2010), Thor (2011), Capitán América: El primer vengador (2011) The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018), Capitana Marvel (2019), Avengers: Endgame (2019) y Spider-Man: Far From Home (2019).

1954: Chris Evert, tenista estadounidense.

1959: Florence Griffith Joyner, atleta estadounidense (f. 1998).

1966: Kiefer Sutherland, actor canadiense.

1967: Johnny Lozada, cantante y actor puertorriqueño, de la banda Menudo.

1977: Emmanuel Macron, presidente francés.

Fallecimientos:

1824: James Parkinson, doctor británico (n. 1755).

1945: George Patton, militar estadounidense (n. 1885). Fue uno de los principales generales que participaron en la re-conquista de Europa por las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial (en Italia y luego en Francia). Se caracterizaba por su estricta disciplina y exigencia sobre sus tropas y fue sancionado por golpear a un soldado que consideró cobarde. Llegó a comandar el mayor ataque de tanques de la Segunda Guerra Mundial, destacando por su efectividad. Vaticinó la guerra fría contra la Unión Soviética, que según él, era el verdadero enemigo de Estados Unidos. Es recordado por ser uno de los mejores generales del ejército americano de la historia.