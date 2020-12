1596: en la Ciudad de México, la Inquisición española ejecuta en la hoguera al poeta judío español Luis de Carvajal (el Mozo).

1829: en Argentina comienza el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas.

1854: en Roma, el papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, que sostiene que María, madre de Jesús de Nazaret, nació libre de pecado original. Desde esa fecha que se realizan las siguientes festividades en demostración de la devoción a la Virgen María:

Colombia y Venezuela: Día de las Velitas, para celebrar la Inmaculada Concepción de María

España: Festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de España; Onteniente (Comunidad Valenciana), fiesta mayor de la Purísima; Torrevieja (Comunidad Valenciana), fiestas de la Patrona la Inmaculada Concepción; Yecla (Región de Murcia), fiestas de la Virgen del Castillo

México: Oaxaca, Día de la Virgen de Juquila; Veracruz, Córdoba, Xalapa, Tlalixcoyan, Chihuahua, día de Nuestra Señora de Cosamaloapan,

Argentina: Día de la Virgen.

Paraguay: Dia de la Virgen de Caacupe.

Panamá: Día de la Madre, en honor a la Inmaculada Concepción

Chile, Nicaragua, Perú: Día de la Inmaculada Concepción de María

Francia Lyon: Fête des Lumières (Festival de Luces) para venerar a la Virgen María

Guatemala: Virgen de los Reyes, la Inmaculada Concepción,

1863: en la Freemasons’ Tavern (en Londres) el futbolista británico Ebenezer Cobb Morley (1831-1924), primer secretario de la Asociación del Fútbol, escribe el primer reglamento de fútbol oficial de la Historia.1​

1914: en Islas Malvinas, Gran Bretaña vence al Imperio alemán en la batalla de las Malvinas.

1941: el Congreso de los Estados Unidos aprueba una declaración de guerra contra Japón, que implica oficialmente a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Alemania declara a su vez la guerra a los Estados Unidos.

1941: comienza la campaña japonesa de Filipinas.

1949: la China nacionalista traslada su capital a Taipéi (Taiwán).

1965: en la Ciudad del Vaticano se clausura del concilio Vaticano II bajo el papado de Pablo VI.

1980: en Nueva York, Mark Chapman asesina a John Lennon, exintegrante de la banda británica de rock The Beatles.

1987: en la ciudad de Lima (Perú), a las 20:14 cae un avión teniendo entre sus pasajeros al equipo de fútbol profesional Club Alianza Lima.

2013: en Venezuela se realiza la elección que definirá los alcaldes y concejales de las diferentes alcaldías en el país.

Nacimientos:

65 a. C.: Horacio, poeta romano (f. 8 a. C.).

1542: María Estuardo, reina escocesa entre 1542 y 1567 (f. 1587).

1865: Jean Sibelius, compositor finlandés (f. 1957).

1911: Lee J. Cobb, actor estadounidense (f. 1976).

1936: David Carradine, actor estadounidense (f. 2009).

1936: David Carradine, actor estadounidense. John Arthur Carradine nació en Los Ángeles – falleció en Bangkok, el 3 de junio de 2009. Conocido en el cine como David Carradine, fue un actor estadounidense, célebre por su trabajo en la serie de televisión Kung fu y la película Kill Bill. ​Fue miembro de la familia de actores Carradine la cual se inició con su padre, John Carradine. Tenía una carrera de actor en donde desempeñaba papeles protagónicos o de reparto en televisión y cine durante más de cuatro décadas. Prolífico actor «B» de cine, David Carradine apareció en más de 100 películas en una carrera de más de seis décadas. Recibió nominaciones para Golden Globe Award (Globo de Oro) y Emmy Award por su trabajo en Kung Fu y recibió tres nominaciones adicionales de Golden Globe por su interpretación en the Woody Guthrie biopic Bound for Glory (1976), la mini serie de televisión North and South (1985) y la película de Quentin Tarantino Kill Bill: Volume 2 por el cual ganó the Saturn Award como mejor actor de reparto. Las películas que presentaron a Carradine se continuaron exhibiendo después de su muerte. Estos créditos póstumos fue de una gran variedad de géneros: acción, documentales, drama, terror, artes marciales, ciencia ficción y oeste. En suma a su carrera de actor, Carradine fue un director y músico. Estuvo influenciado por su papel de Kung Fu, lo que lo hizo estudiar las artes marciales. El 1° de abril de 1997, Carradine recibió una estrella en el Hollywood Walk of Fame (Paseo de la Fama). Fue procesado y arrestado por una variedad de delitos, frecuentemente involucrados por el uso de sustancia prohibidas. El 3 de junio de 2009, fue encontrado muerto en un cuarto de hotel en Bangkok, Tailandia debido a una asfixia erótica autoinflingida.