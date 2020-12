1534: en Ecuador, los conquistadores españoles cambian el nombre de la aldea indígena de Quitu por San Francisco de Quito (hoy capital de la República).

1535: en la actual Guatemala, se documentan los primeros escritos de América, estelas de época olmeca tardía.

1791: Wolfgang Amadeus Mozart recibe sepultura en el cementerio de San Marx de Viena, en una tumba comunitaria simple.

1810: en la ciudad de Guadalajara (México), el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla declara la abolición de la esclavitud.

1865: en Estados Unidos, casi todos los estados ratifican la Decimotercera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. En ella se abole la esclavitud.

1868: en el Arroyo Ytororó, sobre el río Paraguay (a 25 km de Asunción) ―en el marco de la Guerra de la Triple Alianza―, el ejército brasileño (12.000 soldados) logra la retirada del ejército paraguayo (4.100 soldados) en la batalla de Ytororó. Se registran 1864 bajas brasileñas y 1116 bajas paraguayas.

1877: en Washington D. C. (Estados Unidos) se publica el primer número del The Washington Post

1877: en Estados Unidos, el inventor Thomas Alva Edison, usando su nuevo fonógrafo, realiza la primera grabación de una voz humana.

1914: en la Ciudad de México, las tropas de Pancho Villa y de Emiliano Zapata ocupan el Palacio Nacional.

1971: Deep Purple escribe su canción más reconocida a nivel mundial, Smoke on the water.

1982: en la aldea Las Dos Erres, en el departamento guatemalteco de La Libertad (Petén), el Gobierno del general Efraín Ríos Montt lleva a cabo el primer día de la Masacre de Las Dos Erres, en que torturarán y asesinarán a toda la población de la aldea (más de 500 personas).

1998: en Venezuela, Hugo Chávez sale victorioso en las elecciones presidenciales.

2001: en América Latina se estrena la primera película de Harry Potter (Harry Potter y la piedra filosofal).

2002: se produce una masacre en la plaza Francia de Caracas (Venezuela), resultando tres personas muertas y 29 heridas, cuando un hombre, João de Gouveia, arremete contra los ciudadanos de oposición que se manifestaban pacíficamente.

2015: en (Venezuela), se realizan Elecciones parlamentarias. Por primera vez en 17 años el chavismo pierde una cuota de poder en Venezuela.

Nacimientos:

1642: Johann Christoph Bach, organista y compositor alemán (f. 1703).

1778: Louis Joseph Gay-Lussac, fisicoquímico francés (f. 1850).

1872: William S. Hart, actor estadounidense (f. 1946).

1931: Don King, promotor boxístico estadounidense.

1947: Lupita Ferrer, actriz de telenovelas venezolana.