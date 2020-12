LA ENTREVISTA | «Moy», el camarógrafo que junto a su hijo son sensación en Tik Tok

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Moisés Antonio Baca Valladares es un dinámico camarógrafo hondureño que, en las últimas semanas, logró protagonismo junto a su hijo, por el contenido que suben a la red social Tik Tok. Ambos logran hacer reír a sus seguidores, pese a la crisis que impera en el país.

«Moy«, como sus amigos le llaman, labora en un medio de comunicación televisivo desde hace seis años, sin embargo, su experiencia es vasta en el campo, así lo relató durante una amena conversación con TIEMPO DIGITAL.

Asimismo, indicó que los videos que comparte en la citada red social, lo han unido más con su familia, debido a que trata de incluirlos en el divertido contenido, especialmente a su hijo «mini Moy«, a quien le ve un especial potencial para que se de a conocer más en las redes sociales, pero con contenido adecuado, aclaró Valladares.

Moisés tiene 40 años de edad, pero ese no es un impedimento para desarrollar «el niño que lleva adentro«. Así lo refleja su material, que aunque no cuenta con significativa cantidad de seguidores, asegura que su intención es hacer reír a su cercano círculo de amigos y familiares. Extremo que sí logra, según reconoció el entrevistado.

¿Desde cuándo utiliza la red social Tik Tok?

A finales de enero de 2020 por curiosidad, recuerdo que fue con una canción del grupo Mala Fe, «la vaca» ja,ja,ja por que así me conocen los amigos por mi apellido

¿Qué lo motivo a realizar los videos en la citada red social?

El motivo es que yo normalmente en Facebook, con el pasar de los años he subido muchos memes y videos divertidos con mis hijos; entonces en Tik Tok vi la oportunidad de mejorar los videos y utilizarlos en ambas redes sociales para sacarle una sonrisa y alegrarle el día a alguien.

¿Por qué decidió incluir a su familia en la realización de los videos?

Porque son mi apoyo y el motor de mi vida. Mi hija mayor, Valentina, es la única que no le gusta salir en los Tik Tok, será por la edad ja,ja,ja es una adolescente y algo seria. Mientras que mi hijo varón conocido como el «Mini Moy» ya lo trae en la sangre que andemos «payaseando». Y mi sobrino Leonardo Baca y mi primo, Ángel Zelaya, son de los que me ayudan a grabar algunos Tik Tok a grabarlos.

¿Qué opinan sus amigos de sus divertidos vídeos?

La mayoría, me escriben, me piden los videos, se ríen y me dicen que no tengo arreglo. Incluso, hay amigos que me dicen que me haga serio, pero yo les digo que si me hago serio dejaría de ser yo, porque desde niño siempre he sido así: alegre, jovial, imperativo ja,ja,ja… Siempre hay uno que otro amargado que no le gustan, pero con una persona que se ría, para mí es suficiente.

¿Cómo es un día en la vida de Moisés?

Lo primero es hablar con mis hijos: Valentina y Moisés. Ellos viven con la mamá, son de mi primer matrimonio. Por la mañana paso con mi esposa Angélica María Salgado y Thelma Salomé, mi hija. Por las tardes trabajo en Televicentro como camarógrafo desde hace 7 años, luego de mis labores, regreso a casa.

¿Qué sentimiento genera en usted la aceptación de sus videos en las redes sociales?

Mi satisfacción es ver esas caritas alegres «emoji» y las reacciones de mis amigos cercanos diciéndome -«Moy» estas loco, no tenes arreglo- pero lo que más me encanta es que disfruten ver los videos de mi hijo, eso es lo que más me gusta.

¿Cuánto tiempo tarda en hacer un video?

Le voy a contar que muchos me dicen no tengo nada qué hacer, pero el secreto es que, si hacemos un video entre varios, nos tardamos unos 25 minutos por que el mismo Tik Tok lo permite editar; y cuando salgo solo con mi hijo, nos tardamos 5 minutos pero siento que cuando grabamos videos nos unimos más y nos divertimos.