1493: Cristóbal Colón embarca desde la isla de La Española (que comprende a la actual Haití y República Dominicana) hacia España de regreso de su primer viaje americano a bordo de La Niña.

1789: George Washington es elegido por unanimidad como el primer Presidente de los Estados Unidos.

1945: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los líderes Winston Churchill (del Reino Unido), Franklin Delano Roosevelt (de Estados Unidos) y Iósif Stalin (de la Unión Soviética) celebran la Conferencia de Yalta, en Crimea (Unión Soviética) y se dividen sus zonas de influencia en Europa.

1978: en Nicaragua, los sandinistas anuncian una guerra civil contra la Dictadura de Somoza. Se conoce como Revolución Popular Sandinista o simplemente Revolución Sandinista, al proceso abierto en Nicaragua anunciado en febrero de 1978 y puesta en ejecución entre julio de 1979 hasta febrero de 1990, protagonizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (llamado así en memoria de Augusto César Sandino) que puso fin a la dictadura de la familia Somoza, derrocando al tercero de los Somoza, Anastasio Somoza Debayle, sustituyéndola por un gobierno de perfil progresista de izquierda. La lucha contra la dictadura de los Somoza, que ya había comenzado a finales de los años 50 del siglo XX se intensifica significativamente en 1978 a raíz del asesinato del director del diario La Prensa Pedro Joaquín Chamorro. En marzo de 1979 se decide impulsar la lucha. En junio se hace el llamamiento a la «Ofensiva Final» y a la huelga general y el 20 de julio de 1979 las columnas guerrilleras del FSLN entran en Managua, con un amplio respaldo popular, consumando la derrota de Anastasio Somoza Debayle. El nuevo gobierno, controlado por FSLN con presencia socialdemócrata, socialista, marxista-leninista y con una gran influencia de la teología de la liberación, trató de introducir reformas en los aspectos socioeconómicos y políticos del Estado nicaragüense, tratando además los problemas relativos a la sanidad, la educación y reparto de la tierra que el país sufría. Dichas reformas lograron avances significativos y reconocidos internacionalmente.

2004: entra en línea la red social Facebook, fundado por Mark Zuckerberg.

Nacimientos:

1902: Charles Lindbergh, aviador estadounidense (f. 1974).

1923: Belisario Betancur, político, abogado y periodista colombiano, presidente entre 1982 y 1986 (f. 2018).

1931: María Estela Martínez de Perón, presidenta argentina entre 1974 y 1976.

1973: Óscar de la Hoya, boxeador mexicano-estadounidense. Nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es un exboxeador, promotor de boxeo y cantante mexicano-estadounidense. En boxeo amateur fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de 1992. En su etapa profesional, fue campeón mundial en seis divisiones distintas desde súper pluma a mediano en distintas etapas desde 1994 hasta 2007. Logró 39 victorias (30 de ellas por nocaut), y seis derrotas ante Félix Trinidad, Shane Mosley (dos veces), Bernard Hopkins, Floyd Mayweather Jr. y manny Pacquiao. Es el fundador de Golden Boy Promotions, una de los principales promotores de boxeo profesional. Es el único boxeador en la historia (hasta la llegada de Manny Pacquiao) en ganar 10 títulos en 6 diferentes divisiones, reinó en las categorías: superpluma/ligero/superligero/wélter/superwélter/mediano. Fue el boxeador mejor pagado de la historia del pugilismo, siempre llevándose altas sumas de dinero de la mano de su gran marketing.

Fallecimientos:

1983: Karen Carpenter, cantante estadounidense del dúo The Carpenters (n. 1950). Además de una voz privilegiada, Karen Carpenter también tocaba perfectamente la batería. En la banda de su escuela, tocó los tambores con la lira y le pidió a sus padres un kit de batería. Después de participar en dos grupos vocales (Summerchimes y Spectrum), Karen y su hermano Richard se convirtieron en dúo y decidieron grabar todas las voces ellos mismos. En 1969, firman con el sello A&M Records. Offering, fue lanzado en noviembre de 1969 e incluye su primer single, «Ticket to Ride» (Lennon&McCartney), el cual alcanzó el puesto 54. «Close To You» el cual se convirtió en su mayor éxito, en sólo seis semanas alcanzó el puestoNº 1. Los Carpenters se convirtieron uno de los grupos mas populares de la historia vendiendo cerca de 100 millones de discos. El 30 de agosto de 1981 contrajo matrimonio con el empresario Tom Burris. Sufrió de anorexia nerviosa, y falleció a los 32 años a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad, el mismo día que iba a firmar los papeles de su divorcio. No tuvo hijos. Karen Carpenter falleció en Downey, California.