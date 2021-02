Joseph Flavill, el joven que lleva 10 meses en coma y no sabe nada de la pandemia

Joseph Flavill es un joven de 19 años que, luego de permanecer diez meses en estado de coma, se despertó sin saber de la existencia del coronavirus y de las terribles consecuencias que la pandemia ha dejado en el mundo.

Flavill entró en ese estado luego de que el 1 de marzo de 2020 fuera atropellado por un automóvil mientras caminaba en Staffordshire (Inglaterra), tres semanas antes de que comenzara el primer bloqueo a causa de la COVID-19 en Gran Bretaña.

El joven, sufrió una lesión cerebral traumática que lo dejó en estado de inconciencia por varios meses e incluso se contagió del virus. Pero, poco a poco está recuperándose y ha comenzado a responder.

Sin embargo, su familia no sabe cómo vaya a reaccionar cuando se entere lo que ha sucedido en el mundo tras la llegada de la pandemia.

Declaraciónes de su tía

“No sabrá nada sobre la pandemia ya que ha estado durmiendo durante 10 meses. Su conciencia está empezando a mejorar ahora, pero no sabemos qué sabe”, expresó Sally Flavill Smith, tía de Joseph, a un diario británico.

“Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiese dicho lo que iba a pasar durante el último año, no creo que me lo hubiese creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado“, añadió.

Señaló que aunque la familia le ha intentado explicar al joven mediante videollamadas que no pueden estar con él en persona debido a las restricciones del coronavirus, no han intentado explicarle la magnitud de la pandemia.

“Cuando esté despierto en su habitación, no tendrá ni idea de por qué está allí. Hablamos de ello por teléfono y tratamos de hacerle saber que realmente queremos estar allí tomados de sus manos, pero simplemente no podemos hacerlo”, señaló Sally Flavill.

Recuperación del jovén

El adolescente, que fue tratado hasta hace poco en el hospital general de Leicester, fue trasladado al centro de atención Adderley Green en Stoke-on-Trent para continuar su recuperación.

Según los reportes médicos, él comenzó a mover sus extremidades cuando se le hizo una pregunta y se empezó a relacionar con familiares y amigos a través de parpadeos y sonrisas, mejorías que han conmovido positivamente a su familia.

Al respecto, Sally Flavill indicó que el adolescente es capaz de seguir órdenes como tocarse la oreja izquierda y derecha, mover ambas piernas, y responder sí y no parpadeando.

“Todavía tenemos un largo camino por delante, pero los pasos que ha dado en las últimas tres semanas han sido absolutamente increíbles”, señaló la tía del joven.

Además, a través de la campaña Joseph’s Journey, la familia ha recaudado más de 30,000 libras esterlinas ( 40,994 dólares) para apoyar en su recuperación del joven a largo plazo.

Cabe destacar que, antes del lamentable hecho que dejó a Flavill en esas condiciones médicas, el joven se caracterizaba por ser amante del deporte e iba a recibir su premio Duque de Edimburgo en mayo del 2020.

