771: Carlomán I muere, dejando a su hermano Carlomagno el reino franco.

1619: en Virginia desembarcan 38 colonos de Berkeley Parish (Inglaterra) y dan gracias a Dios. Es considerado el primer Día de Acción de Gracias.

1881: en Los Ángeles (California) se publica por primera vez Los Angeles Times.

1956: durante una grabación de Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y Johnny Cash en Sun Records en Memphis (Tennessee), Elvis Presley visita el estudio y participa en unas pruebas con Perkins y Lewis. Los cuatro hombres fueron conocidos como el Million Dollar Quartet, y esa legendaria grabación se publicó en 1987.

1971: en Montreux (Suiza) se incendia el casino en el que tocaban Frank Zappa y The Mothers of Invention.

1991: Pan Am, la principal aerolínea de los Estados Unidos se declara en bancarrota y deja de operar.

1996: lanzamiento del Mars Pathfinder, primera misión a Marte que incluía un rover. La Mars Pathfinder fue una nave espacial estadounidense con la misión de estudiar Marte desde la superficie, lanzada por la NASA en 1996, fue la primera misión en aterrizar en el planeta con éxito desde el programa Viking en 1976. Además de los objetivos científicos, la misión Mars Pathfinder fue una «prueba de concepto» para diversas tecnologías, como la toma de contacto con el suelo marciano mediada por un sistema gigante de bolsas de aire para amortiguar el impacto o la prevención automática de obstáculos, ambas explotadas posteriormente por la misión Mars Exploration Rover. La Mars Pathfinder también fue notable por su costo extremadamente bajo en relación con otras misiones espaciales robóticas a Marte. Originalmente, la misión se concibió como la primera del programa de la Mars Environmental Survey. Fue el segundo proyecto del programa Discovery de la NASA, que promueve el uso de naves espaciales de bajo costo y lanzamientos frecuentes bajo el lema «más barato, más rápido y mejor» sostenida por el entonces administrador, Daniel Goldin. La misión fue dirigida por el Jet Propulsion Laboratory (JPL), una división del Instituto de Tecnología de California (Caltech), responsable del programa de exploración a Marte de la NASA. El gerente del proyecto fue Tony Spear del JPL.

1996: en el observatorio Paranal, ubicado en la región de Antofagasta (norte de Chile) y operado por la empresa ESO (European Southern Observatory), se instalan los telescopios más grandes de Latinoamérica.

Nacimientos:

1840: Caballo Loco, jefe de los sioux oglala (f. 1877).

1892: Francisco Franco, militar y dictador español, jefe de Estado entre 1936 y 1975 (f. 1975).

1921: Paul Schaefer, criminal nazi y pedófilo chileno de origen alemán (f. 2010).

1933: Horst Buchholz, actor alemán.

1934: Victor French, actor estadounidense.

1949: Jeff Bridges, actor estadounidense. Jeffrey Leon Bridges nació en Los Ángeles. Es mejor conocido como Jeff Bridges, es un actor, músico, productor, fotógrafo, dibujante, narrador y viticultor estadounidense ganador del premio Óscar, del Globo de Oro, del Premio del Sindicato de Actores y del Premio Cecil B. DeMille por su trayectoria profesional. Es hijo del legendario actor Lloyd Bridges. Influido por su padre, Bridges se preparó para la actuación, estudiando interpretación en Nueva York con Herbert Berghof e hizo su debut en 1969 en una película producida para la televisión. El último héroe americano (1973). A esta película le siguieron un sin número de producciones como Thunderbolt and Lightfoot (1974), siendo nominado nuevamente al Oscar a mejor actor secundario, pero sin fortuna; Rancho Deluxe (1975); King Kong de (1976); Alguien mató a su marido (1978); Against All Odds (1985) y la clásica y aclamada Starman con la cual fue nominado al Oscar como mejor actor principal; 8 Million Ways to Die (1986); Nadine (1987); Tucker: un hombre y su sueño (1988); The Fabulous Baker Boys (1989); Texasville (1990); The Fisher King (1991); Fearless (1993); El gran Lebowski (1998); The Contender (2000), film que le valió su cuarta nominación al Oscar; Seabiscuit (2003); The Door in the Floor (2004). En Iron Man (2008), con la cabeza rapada y barba, interpretó a Obadiah Stane/Iron Monger, el socio y rival de Iron Man de Robert Downey Jr. En 2010, 39 años después de su primera nominación, Bridges, que había ganado el Globo de Oro dos meses antes, recibió el Óscar de la academia como mejor actor por la película Crazy Heart, en la cual interpreta a Bad Blake.