Un día en la Historia: Esto aconteció un 17 de septiembre de…

1944: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tropas aerotransportadas de los Aliados invaden los Países Bajos como parte de la Operación Market Garden.

1980: en Asunción (Paraguay), un comando integrado por combatientes argentinos abate al exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle (54), que había encontrado asilo bajo el Gobierno del dictador paraguayo Alfredo Stroessner. Ese día, alrededor de las 10 de la mañana, el exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle fue ajusticiado por un comando del Ejército Guerrillero del Pueblo (ERP), durante un atentado registrado sobre la avenida España (que en ese tramo se llamaba Generalísimo Franco), casi Venezuela, en Asunción. Somoza había huido de su país tras el triunfo de la Revolución Sandinista y fue acogido como exiliado por el también dictador Alfredo Stroessner. Vivía lujosamente en una mansión, sobre la avenida España, junto con su mujer, la ex reina de belleza Dinorah Sampsom. Según se supo mucho después, un comando del ERP, dirigido por el líder guerrillero argentino Enrique Gorriarán Merlo, había ingresado en forma clandestina al Paraguay, para preparar el plan de ataque. Tras varios días de vigilancia, montaron una emboscada desde una vivienda alquilada a nombre del cantante español Julio Iglesias. Detuvieron el lujoso auto Mercedes Benz en que viajaba el ex mandatario nicaraguense con fusiles de asalto M-16 y luego le dispararon con un lanzacohetes LPG-2. En el atentado murió Somosa, su asesor financiero Jou Baittiner y el chofer César Gallardo. El asesinato causó una gran conmoción y colocó al Paraguay en el foco de la información mundial.

1991: en los Estados Unidos, la banda de hard rock Guns N’ Roses publica los álbumes gemelos o álbum doble, Use Your Illusion I y II; en ellos aparecen canciones como Don’t Cry, November Rain y Estranged.

1991: se publica en Internet la primera versión (0.01) del kernel Linux.

2008: Google lanza la versión en español de Knol.

2013: Rockstar Games lanza el videojuego Grand Theft Auto V para PlayStation 3, Xbox 360 y PC

Nacimientos

1826: Bernhard Riemann, matemático alemán (f. 1866).

1928: Roddy McDowall, actor británico (f. 1998).

1931: Anne Bancroft, actriz estadounidense. Anna Maria Louisa Italiano nació en ​El Bronx, Nueva York – falleció en Manhattan, Nueva York; 6 de junio de 2005. Es conocida profesionalmente como Anne Bancroft, fue una actriz, directora, guionista y cantante estadounidense asociada a la escuela del Método, pues había estudiado bajo la guía de Lee Strasberg.​ Respetada por su habilidad y versatilidad, Bancroft fue reconocida por su trabajo cinematográfico, teatral y televisivo, obteniendo un premio Óscar, dos Globos de Oro,3​ tres BAFTA, dos Tony y dos Emmy,​ entre otros premios y nominaciones. Después de su debut cinematográfico en Don’t Bother to Knock (1952) y una serie de papeles secundarios en la década de 1950, ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz por su papel principal en The Miracle Worker (1962) como Anne Sullivan, profesora de la adolescente Helen Keller, repitiendo el rol que ya la había hecho merecedora del Premio Tony a la mejor actriz principal en una obra de teatro unos años antes. Quizás, su papel más conocido fue el de la seductora Sra. Robinson en The Graduate (1967), un papel que, según dijo más tarde, había llegado a ensombrecer el resto de su trabajo. Bancroft recibió otras varias nominaciones al Óscar y continuó en papeles principales hasta finales de los 80, siendo notables sus roles en The Turning Point (1977) y Agnes of God (1985). En 1987, protagonizó con Anthony Hopkins el filme 84 Charing Cross Road, que le hizo merecedora de su tercer BAFTA. Apareció en varias películas dirigidas o producidas por su segundo marido, el comediante Mel Brooks, incluyendo el galardonado drama The Elephant Man (1980), así como las comedias To Be or Not to Be (1983) y Dracula: Dead and Loving It (1995).

1948: John Ritter, actor estadounidense (f. 2003).

1972: Bobby Lee, actor y comediante estadounidense.

Fallecimientos

1980: Anastasio Somoza Debayle, militar y dictador nicaragüense (n. 1925).

1984: Richard Basehart, actor estadounidense. Debuta en el cine en 1947, tras pasar por el teatro, con la película Repeat Performance (Volver a vivir) en la que enloquece al final. Es un actor que viaja mucho, sobre todo por Europa, donde uno de sus papeles cinematográficos más notables fue el de acróbata conocido como «el Loco» en la aclamada película italiana La Strada, dirigida por Federico Fellini. También apareció como asesino en el clásico del cine negro Orden: caza sin cuartel (He Walked by Night (1948)), Decission Before Dawn (1951), Moby Dick (1956). En 1964 protagoniza la serie de televisión Viaje al fondo del mar, en la que interpreta al almirante Nelson, a raíz de la cual fue conocido a nivel mundial. Pero desde que la serie se terminó, tuvo dificultad para encontrar de nuevo su sitio en el mundo del cine: los productores tenían la memoria corta y lo tenían encasillado. Las puertas del cine se le van cerrando a Richard, después de una carrera más que fructífera, y durante cinco largos años nadie lo verá en pantalla. Es en Europa nuevamente donde vuelve a encontrar su sitio: el francés Claude Lelouch le da la oportunidad y le contrata para la película Un Homme qui me Plaît (A man I like / Del amor y la infidelidad) de 1969. Luego participa en múltiples series de televisión como estrella invitada y por otro lado interpreta a un desaliñado hombre-animal en La isla del Dr. Moreau de 1977. Su último film será Bienvenido, Mr. Chance (1979/1980). Su última aparición pública es para narrar el poema de clausura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Al día siguiente sufre una serie de ataques. Richard muere de un paro cardíaco, a los 70 años. Había nacido el 31 de agosto de 1914 .