Hernán Medford: “Es una lástima que Honduras se haya quedado sin fútbol”

COSTA RICA.- Hernán Medford, extécnico del Real España, habló acerca del regreso del fútbol en su país Costa Rica y lamentó que en Honduras no hay fútbol.

“Es una lástima que se hayan quedado sin fútbol, me imagino la economía de los equipos, pienso que dos o tres equipos son los que podrán medio aguantar la situación, pero eso es complicado”, inició diciendo Medford a un medio local.

“En mi humilde opinión”, mencionó Medford que la Liga Nacional se adelantó a dar por clausurado el torneo, ya que solo faltaban seis jornadas para la pentagonal.

El regreso del fútbol en Costa Rica

“Después de una larga espera, de acomodar todas las cosas que nos exigía el Ministerio de Salud y respetar los protocolos, pues decidieron reiniciar el campeonato, para que podamos terminarlo”, expresó.

Por otra parte, tras enfrentarse a la Liga Deportiva Alajuelense, Medford habló sobre como vio a su equipo en el regreso del fútbol tico.

“Al final esto es de resultados y hoy fue negativo. No fue un partido del todo bien, hay jugadores que no se adaptaron a la vuelta. Vimos un Alajuelense más suelto. Al final nos ganan con todos los méritos. Hay cosas que corregir en equipo. No hay ninguna excusa, pero el parón afectó a algunos jugadores. Hay algunos que no se adaptan al regreso”, comentó Medford.

Y agregó que: “Nos hicieron un gol en el primer tiempo entonces no tiene nada que ver. Los cambios entraron bien, obviamente ese segundo gol nos mató tácticamente. Hay algunos que quedaron en deuda, el parón les afectó a algunos […] Vi Alajuelense con todos sus jugadores metidos y nosotros como si fuera un entrenamiento con algunos jugadores”, cerró Medford.

Liga MX y MLS cancelan algunos eventos deportivos por Covid-19