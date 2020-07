Héctor Vargas: «En Marathón me siento valorado»

SAN PEDRO SULA.- Marathón es uno de los equipos que en un pasado presentaba problemas económicos, lo que dejaba como consecuencias en los números de los torneos, que lo llevó incluso a pelear por el descenso.

Cuando Héctor Vargas llegó al conjunto esmeralda se topó con el mismo problema; sin embargo las cosas salieron para bien luego de que preparó las reservas.

Pero al finalizar cada torneo, siempre se «desmantelaba», pues muchos jugadores salían a otros equipos:

“Marathón quedó campeón hace dos años y a la semana siguiente ya no teníamos a Leverón, Lacayo y Suazo, todos titulares, no podemos competir desde lo financiero, ahora nos sacaron otros futbolistas, pero seremos competitivos”.

Sin miedo al futuro

En esta ocasión pasó lo mismo, pero el entrenador argentino confía en el equipo que queda, y no le importa si le sacan jugadores, tiene para pelear el campeonato:

“El objetivo es siempre pelear arriba, no importa si nos sacan jugadores, confió en los futbolistas que tenemos, podemos competir”.

Por último destacó que se siente bien en el Marathón, pues siente que su trabajo es valorado por la directiva, jugadores y afición:

“En Marathón me siento valorado, muy cómodo, en otros lados me han marginado, sin opciones de ir a la selección, gente que no hizo nada por el fútbol son los que eligen el entrenador de la bicolor”.

Te puede interesar: Diletta Leott, la periodista que robó el corazón de Ibrahimovic