Gutiérrez: Informe de Marco Bográn tiene incoherencias, «no me convenció»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Muchas inconsistencias presentó el informe que rindió, ante el Congreso Nacional, el director de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), Marco Bográn, sobre la compra de siete hospitales móviles, así lo dijo ayer la diputada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez.

«El funcionario presentó el informe a su medida, aceptó varias situaciones anómalas como por ejemplo, el comienzo del proceso de compras, sin tener el respaldo del Consejo Directivo de la institución», explicó la legisladora.

Agregó que él mismo aceptó no haber enviado la conversión de una orden de compra del contrato a los entes contralores como manda la Ley de Contratación del Estado. Por lo cual cuestionó que se trata de un contrato de L1,190 millones y no cuatro centavos.

Gutiérrez criticó que Marco Bográn, titular de INVEST-H, lo manejó de forma antojadiza al pagar el 100 % del valor de la orden de compra. Mientras que, tampoco el contratista cumplió con lo se estableció en el contrato.

Ante ello, la prueba que presentó Bográn sobre la empresa proveedora de los famosos hospitales, es una compañía que se dedica a la construcción de sistemas de desechos sólidos.

Nota relacionada: TSC asegura que le dan seguimiento al embarque con hospitales móviles

Gutiérrez: «Yo improbaría la conducta administrativa de este funcionario»

«Hay una serie de incoherencia que al menos a mí no convencieron. Y de acuerdo a lo que dicta la Constitución, yo improbaría la conducta administrativa de este funcionario. Pero el director de IINVEST-H no lo nombra el Congreso Nacional. Por tanto, a él no podemos suspender o cancelarlo, porque no tenemos la facultad para ellos», explicó.

Consultada sobre qué calificación le daría a Marco Bográn, la legisladora reiteró: «Yo improbaría la conducta administrativa de este funcionario». Aunque dijo que es «el pleno del Congreso el que tiene que decidir».

Para finalizar, Gutiérrez expresó que ellos como PINU no aprobarán más dictámenes, mientras no haya una investigación efectiva del asunto.

«La llegada de los hospitales móviles no dejará un buen sabor de boca. Se anunciaron desde marzo, y a la fecha muchos hondureños han muerto por falta de asistencia hospitalaria», concluyó.

