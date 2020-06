Absorta la comunidad por la intensificación de malos olores en SPS a causa de las lluvias

Honduras. Ayer a finales de la tarde llovió fuerte y eso provocó que se intensificaran los malos olores en San Pedro Sula, una situación insostenible para los ciudadanos.

¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Qué nos están tirando?: son algunas de las preguntas que inician múltiples conversaciones en Facebook sobre esta situación.

En consecuencia se desatan centenares de comentarios como: «Apesta en San Pedro Sula y se me irrita la nariz», «Horrible, a mí me tiene loca ese olor, exponen dos sampedranas.

Sobre los orígenes, se le comunicó a la Gerencia de Ambiente de San Pedro Sula, específicamente a la licenciada Cristy Raudales, algunos nombres de colonias y barrios afectados, más de 11 hasta ahora.

Ayer, una mujer dijo que en su colonia han averiguado que por la sede del Real España se origina un olor fétido, otros por el estado Yankel Rosenthal, en la San Carlos de Sula. Estas son algunas referencias entre muchas que da la población.

Nuevos datos

No obstante, un nuevo dato se ha implementado cuando en esta tertulia constante sin respuesta. Otro poblador de la ciudad aconsejó «oler el agua que sale del grifo», esto se pondría más delicado si se trata de una contaminación del líquido potable.

Los malos olores en San Pedro Sula ya no sólo se sienten al final de la tarde o en la noche, también en la mañana. Ya no importa si es la hora del desayuno o la cena, de pronto ese hedor se introduce en su nariz y no puede ni alimentarse con tranquilidad.

Las suposiciones de la gente continúan entre la «cremación de personas fallecidas , las fumigaciones, las cañerías contaminadas», etc. Lo lamentable es que mientras las autoridades no investiguen los sampedranos seguirán padeciendo esta mortandad olfativa. Por lo que sería viable que lo hiciera una institución u ONG ambiental.

Es importante decir que ya hay reportes en otras ciudades como La Lima, Choloma y Pimienta (Cortés) sobre la hediondez.