Generadores de energía denuncian «colapso» por falta de pago de la ENEE

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Unos 370 millones de dólares es la deuda que mantiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con los generadores de energía renovable, y ante la falta de pago, se declaran en «colapso económico».

Así lo denunció este martes a través de medios locales la presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), Elsia Paz. Según ella, han llegado a un colapso económico, no por la crisis del COVID-19, sino por la falta de pago.

De acuerdo con Paz, ellos han mantenido el abastecimiento de energía eléctrica a la estatal, un componente vital para la economía nacional.

Sin embargo, indicó que tienen tres años de estar en crisis debido a que desde el 2018 acumulan facturas que la ENEE no ha pagado. Esto provoca que las empresas ya no se puedan mantener y sostener económicamente.

«Somos los que suministramos una energía que la ENEE eventualmente comercializa. Es decir, que nuestra energía la revende a precios más altos de como nos la compra a nosotros y la cobra mucho más cara, ganando y lucrándose; mientras que, nosotros que la generamos, no logramos que se nos pague las facturas anteriores», cuestionó la ejecutiva.

A renglón seguido expresó que ellos financian la operación de la ENEE pero los bancos que les daban crédito ya no se los quieren dar.

«Ahora no podemos continuar a pesar de que existe un mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI) que dice que cada 45 días se nos iba a dar un pago a partir de mayo de 2019. Pero hay facturas atrasadas de más de siete meses ya con una deuda que supera los 370 millones dólares. Entonces, estamos a un nivel que los productores de energía renovable no pueden sostener esta carga. En especial, los que ya no tienen otro tipo de ingresos más que el que paga la ENEE», explicó.

De igual forma reiteró que la ENEE continúa recibiendo y comercializando el recurso que los generadores le proveen sin pagar en tiempo y forma.

«La ENEE facturó enero al 100 % y esta crisis inició a mediados de marzo. Pero en ese mismo mes la factura se está pagando al 16 y 20 % máximo. Nuestra pregunta es: Si en enero todos los consumidores finales pagaron, no entendemos, ¿por qué la factura de enero que es la que están pagando actualmente en abril?», interrogó.

En ese sentido, Elsia Paz cuestionó dónde está el otro 80 % de los pagos que la ENEE debe hacer a los generadores.

«Nos preocupa porque no vemos transparencia en cuanto a ingresos y egresos. Es decir, la ENEE capta ingresos de parte de los consumidores finales, nosotros le producimos la energía y en enero no hay motivo económico para que se atrasaran con el pago y en esa proporción», enfatizó.

Junta Interventora está fallando, critican generadores

Por lo anterior, la presidenta de la AHER manifestó que perciben negligencia de parte de la Junta Interventora de la ENEE. Esto debido a que, han demorado los pagos, lo que a su criterio, traerá consecuencias para toda la economía nacional.

«Tenemos una junta con el FMI y esperamos que actualicen esta junta interventora que técnicamente está fallando en muchos conceptos en relación al mercado eléctrico y de oportunidad que deberán generar competencia para el país», concluyó.

