Gabriel Rubí también debe ser acusado por el MP, dice Alejandro Kafati

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El economista investigador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Alejandro Kafati, sostuvo que así como se requirió al exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), el Ministerio Público (MP) debe acusar al excomisionado de Copeco Gabriel Rubí.

Kafati manifestó que, como sociedad civil estuvieron insistiendo a los entes contralores de justicia. Eso para que salieran a la luz requerimientos fiscales contra altos funcionarios; por la mala gestión y compras sobrevaloradas en el marco de la pandemia.

Alejandro Kafati expresó lo siguiente: “Lo sucedido contra Marco Bográn y Alex Moraes, ojalá no sea el primer paso, para llegar a todos los funcionarios que estuvieron involucrados directa e indirectamente en las compras”.

Asimismo, solicitó que se deduzca más responsabilidad. Argumentando que este requerimiento solo es por malversación de caudales públicos; cuando todos “sabemos” que hay documentados otros delitos.

Puede leer: Gabriel Rubí niega que su visa estadounidense haya sido cancelada

Agregó que, se debe extender requerimiento fiscal contra el extitular de Copeco, Gabriel Rubí, por compras sobrevaloradas que hizo durante su gestión al frente de dicha institución del estado.

Contexto

El 21 de abril el Gobierno determinó remover de su cargo a Rubí, luego de los cuestionamientos a esa institución por una serie de acusaciones de irregularidades. Aparentemente, hubo dudas en las compras realizadas en marco de la emergencia por la pandemia del COVID-19.

La directiva del Congreso Nacional, notificó hace unos meses que, Gabriel Rubí envió una solicitud para poder regresar a su curul como diputado, en el hemiciclo legislativo por el Partido Nacional.

Hace unos meses al formarse el escándalo, Rubí dijo: «Si es a mí que me están investigando, inmediatamente me aparto del cargo; hasta donde yo he visto son temas administrativos y voy aclarar. El ministro nunca está involucrado en compras, hay un proceso que la Ley de Contratación del Estado lo establece. Nunca un ministro debe estar involucrado en compras».

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn