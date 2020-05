Funerarias enfrentarían inminente cierre de operaciones por COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El cierre de funerarias, ante el registro de números rojos en sus operaciones, es el escenario que prevé Edwin Lanza, presidente de la Asociación de Industriales y Funerarias de Honduras.

En ese sentido, anunció que sostendrá una reunión para abordar la problemática. Entre los principales puntos a tratar será los estados financieros de las empresas que están en números rojos.

Según Lanza, estos negocios ya tienen dos meses parados, sin poder operar adecuadamente, ante la crisis generada por la COVID-19.

Por otro lado, Lanza informó que se revisarán los estatutos de la asociación para poder diseñar un plan estratégico para los próximos cinco años. Agregó que emitirá un comunicado de prensa sobre la situación que están viviendo las funerarias.

«No hemos sido escuchados por el Gobierno. Cada 15 días el dueño de un taller tiene que salir a buscar materia prima y a los bancos», lamentó el entrevistado.

A renglón seguido, cuestionó que «es imposible trabajar de esa manera. No se puede abastecer adecuadamente a las funerarias y ya no pueden operar. Es una empresa de servicio y si no podemos dar velaciones, preparaciones, entierros, servicios interdepartamentales de traslado de cadáveres, no podemos».

Pidieron ayuda desde abril

Como se recordará, el abril pasado, la Asociación de Empresas Funerarias y Fabricación de Ataúdes del Distrito Central pidió al Gobierno que los escucharan durante una inusual protesta en la capital.

«Las funerarias son las que se encargan de enterrar a los hondureños, no es el Gobierno», dijo en ese entonces uno de los representantes de funerarias.

En ese sentido, el dirigente aseguró que las autoridades gubernamentales deben ayudar a las funerarias a ser la empresa que brinde a los hondureños un servicio donde puedan despedir a su familiar muerto con dignidad.

