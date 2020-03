Fuad Abufele: “Selvin nunca fue importante en la institución”

SAN PEDRO SULA.- Uno de los presidentes del Real España, Fuad Abufele, habló sobre el caso de Selvin Guevara y sobre la indignación que siente le directiva por la determinación que tomó el Tribuna Nacional Arbitral del Fútbol, (TNAF).

Y es que fue el Club Deportivo Marathón quien salió ganando el caso y el jugador tuvo vía libre para debutar ante la Real Sociedad en la pasada jornada.

Asimismo, el dirigente se vio muy molesto y aseguró en varas ocasiones que el jugador era uno más, sin importancia en la plantilla.

“Nunca ha estado en nuestros planes, nosotros queríamos sentar un precedente por eso la demanda, Selvin nunca fue importante en la institución, el que pierde es el fútbol”, inició diciendo el dirigente.

Agregando que: “El jugador tiene dos contratos, sigue teniéndolo, pero el TNAF no lo vio así, y ahora que siga su camino. Ya hay que darle vuelta a la página, debemos de disfrutar el momento”, lanzó Abufele.

“A nadie se le obliga a estar a fuerza”, Elías Burbara.

Por su parte, Elías Burbara, otro de los presidentes del club aurinegro junto a Abufele, aseguró que entre menos hablaba del caso de Selvin era mejor, ya que supone que no desea tener a ningún jugador a la fuerza en el club.

“Del tema Selvin Guevara prefiero no comentar, sólo diré que el jugador que no quiera estar en el equipo, por bien que solo avise, las puertas están abiertas, a nadie se le obliga a estar a fuerza. No comparto esa determinación; no nos quedaremos con los brazos cruzados, sabemos que son determinaciones inapelables ya nos hicieron una, lego una segunda y no permitiremos la tercera”, mencionó Burbara.

El clásico por el liderato

Cabe mencionar que Real España recibirá a Motagua este sábado a partir de las 5:30 de la tarde para disputar el partido correspondiente a la Jornada 12 de la Liga Nacional. No obstante, el presidente hizo un llamado a la afición para acompañar al club en el estadio Morazán.

“Hacemos un llamado a nuestra afición, ellos nos han presionado y ahora les pedimos que lleguen al estadio, son los partidos donde se necesitan el apoyo de ellos. El horario fue primero por la lluvia, luego hay un concierto en la ciudad y no queremos competir con eso, queremos que la gente llegue al partido y luego al estadio”, cerró el dirigente.

Hora y transmisión: Real España y Motagua se disputan el liderato de la tabla