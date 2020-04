Frases de la semana: ¿Qué dijo JOH, Araujo, Zepeda y Mario Segura?

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Las frases más relevantes de los protagonistas de la semana en Honduras, son las que generan mayor impacto noticioso, en ese sentido Tiempo Digital le muestra un compendio de lo más relevante, sobre todo porque estas se relacionan con el COVID-19.

Además de conocer a los personajes más vistos de la semana, también le mostraremos las citas textuales que los llevaron a ganar popularidad en nuestro sitio web, cuál es la aceptación o rechazo de nuestros lectores sobre las citadas declaraciones, usted juzgue a continuación:

Lea también: FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Lisandro Rosales, Tábora y Rubí?

A continuación las frases más destacadas de la semana

Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh)

“Es importante realizar auditorías de la entrega de los insumos de bioseguridad. O confirmar si los mismos están llegando en este caso al personal de salud que atienden pacientes sospechosos y confirmados de Covid-19”.

Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras

«Con el día a día se sabrá cuando habrá apertura para todos, pero, por ahora la situación seguirá igual. Es delicado es ver por la población que necesita comer, hay que dar privilegio a la vida. La cuarentena no durará sin alimentos, no hay país que pueda sostener a la población si no hay economía”.

Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal

“Hablar de temas políticos es una falta de respeto para los hondureños que en este momento están en cuarentena viendo que comer”.

Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH)

“Si tengo dos plazas es porque no hay quién las cubra”.

Jair Meza, portavoz de la Policía Nacional de Honduras

«Hay que ver la manera de reactivar algunos puntos de la economía».

Roxana Araujo, exsecretaria de Salud

«El dengue sigue siendo una amenaza. No hemos terminado esa gran epidemia que inició en 2018, que se llevó todo el 2019 con una curva sumamente alta y que cerró con más de 100,000 casos».

Le puede interesar: FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Suyapa Figueroa, Umaña y «Tito»?

Más frases

Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional (CN)

“Tiempos excepcionales, decisiones excepcionales. Me parece inconcebible que pudiendo comprar energía más barata durante esta crisis, no lo hagamos”.

Carlos Madero, titular de la Secretaría de Trabajo

«No se va a abrir la economía, seguirán los toques de queda. Pero algunos rubros donde sabemos que por su naturaleza podemos ir haciendo una apertura, o de repente haciendo algunos análisis sectoriales de algunos departamentos o alguna localidad que no tenga un contagio, podrá ir trabajando en un proceso de apertura inteligente».

Piedad Huerta, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

«Si suspenden cuarentena, aumentarán casos de Covid-19».

Arnaldo Bueso, titular de la Secretaría de Educación

«En ningún momento se ha cancelado el año escolar».

Armando Calidonio, actual alcalde de la ciudad de San Pedro Sula

¿Cerramos YA o con más muertes por Covid-19?.

Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)

“Funcionarios que se aprovechen la emergencia, les espera cárcel”.

Lea también: FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Elsa Palou, Roxana Araujo y Rubí?

Más frases

Juan Carlos Elvir, Excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco

“Hay mafias comerciales sobre todo el tema de Salud en insumos médicos. Esas mafias están permanentemente boicoteando el trabajo que el Estado puede hacer en el tema de transparencia. Son maquinarias que juegan a intentar desacreditar con tal que se les favorezca a ellos”.

Gabriel Rubí, titular de Copeco

«Si investigaciones del MP son en mi contra, me aparto del cargo».

Harry Panting, empresario sampedrano

“Es hora de «volver a producir y vender en nuestro mercado».

_______________________________________________________________

Esas fueron las frases más destacadas de la semana. Acompáñenos todos los domingos para conocer lo más importante que dijeron distinguidos personajes del país.