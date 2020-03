FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Elsa Palou, Roxana Araujo y Rubí?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este domingo, TIEMPO DIGITAL recopila las frases de varios personajes influyentes en Honduras que llamaron la atención y generaron polémica durante la semana.

En esta edición, se muestra un compendio de las declaraciones más relevantes dichas del 23 al 29 de marzo. ¿Qué se dice en torno a la crisis actual por COVID-19? ¿Qué auguran los expertos para el futuro próximo?

Además, conozca qué frases se vierten desde el sector de la empresa privada, donde se anticipa que habría miles de despidos y cierres de empresas. Breve y conciso, se lo contamos.

De igual interés: PASÓ EN LA SEMANA: pérdidas millonarias, 110 casos y tres muertes por Covid-19

A continuación, las frases de la semana que más destacaron:

Carlos Cano (presidente de la Asociación de Municiones de Honduras):

Sobre distribución de alimentos por crisis de COVID-19: «A nuestro criterio la distribución se está haciendo muy lenta. Solo están distribuyendo 3 mil provisiones y son 800 mil«.

Omar Videa (doctor hondureño con especialización en Medicina Interna):

Referente a la problemática de COVID-19 sumada al desabastecimiento del sistema sanitario: «Vamos a llegar a un momento que ni camas vamos a tener«.

Denis Castro Bobadilla (diputado y médico forense):

Visitas innecesarias a centros de salud: «Hay que decirle al público que no vaya a los hospitales si no es estrictamente necesario«.

Procedimiento con cadáveres tras muerte por COVID-19: «No pueden estar embolsando a cada persona que se muere«.

Walter Perdomo (alcalde de Villanueva, Cortés):

El municipio considera que perdió el control en lucha contra el coronavirus: «Ya se nos fue de las manos«.

Piedad Huerta (representante de la OPS en Honduras):

Personal humano que tiene Honduras para enfrentar la crisis: «Debemos sumar recursos, recursos humanos sobre todo. No son muchos, pero, si los unimos, formamos un batallón«.

Isidro Ruiz (alcalde de Santa Fe, Colón):

Luego de la confirmación de casos en el departamento: «No nos estigmaticen tanto«.

Wilfredo Cerrato (presidente del Banco Central de Honduras):

Sobre las acciones efectuadas evitar problemas financieros extremos por el coronavirus: «Con el Gobierno de Honduras no hay día en que no estemos poniéndonos creativos con el Gabinete Económico«.

Arnaldo Bueso (titular de la Secretaría de Educación):

¿Hay excepciones para que estudiantes acudan a escuelas? «Nosotros no hemos autorizado a que se hagan exámenes ni que lleven tareas a los centros educativos«.

Más frases

Julissa Villanueva (doctora con especialización en Patología):

¿Podemos confiar plenamente en los datos que brinda SINAGER o el presidente en cadenas nacionales? «Hace falta transparencia en los datos que brinda el Gobierno«.

Adolfo Facussé (expresidente de la Asociación Nacional de Industriales):

¿Habrá pérdida de empleos y quebrarán negocios? «Es inevitable el cierre de empresas por crisis de Covid-19«.

Elsa Palou (reconocida infectóloga y exsecretaria de Salud):

Habló sobre el panorama que se puede divisar tras la primera muerte por COVID-19 (Ya son al menos tres) «Él no va a ser el único; van a ser muchos los muertos y los contagiados«.

Júnior Betanco (familiar del supuesto primer muerto por coronavirus en Honduras):

¿Hay certeza de que murió por el virus? Autoridades dicen que sí, él lo niega. «No hay muerte de COVID-19 en este país, mi tío falleció de muerte natural«.

Adalid Irías (presidente de ADECABAH):

El Gobierno asegura que congeló los precios de la canasta básica, pero eso no se estaría cumpliendo. «Todos los productos de canasta básica han sufrido incrementos debido a la especulación y acaparamiento«.

Además, Irías dijo: «Mercados no pueden permanecer totalmente cerrados»

José Luis Baquedano (Dirigente Obrero):

Comentó acerca de quienes suben los precios a los productos bajo la situación actual: «Es lamentable la situación que vivimos en Honduras, ver como los ‘mercaderes de la muerte’ se aprovechan de la necesidad y miseria del pueblo en este momento que nos abate esta pandemia del COVID-19«.

Roxana Araujo (doctora y exportavoz en temas de COVID-19):

Apunta lo que se prevé para la Semana Santa. «Las personas de repente se están preparando para una Semana Santa que no va a existir; o sea, eso de salir e ir a los balnearios«.

Víctor Aguilar (dirigente de ATAXIS):

Los taxistas ya no resisten la situación. Piden ayuda gubernamental. «No tenemos qué comer. Estamos desesperados; ya las pulperías no nos dan fiado y nos están corriendo de nuestros apartamentos«.

Gabriel Rubí (titular de COPECO):