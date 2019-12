Carlos Cordero: “FEHBA no prohibió jugar a niños en Slowpitch de Dubón”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente de la Federación hondureña de Béisbol Aficionado (FEHBA), Carlos Cordero, aseguró que ellos no habían prohibido jugar a los niños en el torneo benéfico organizado por la estrella de los Giants de San Francisco, Mauricio Dubón.

El titular de la FEHBA señaló que existieron varios malentendidos en torno al Slowpicth motivado por el pelotero de las grandes ligas.

Asimismo, Cordero también hizo énfasis en que el reglamento de la Federación es una normativa que está establecida desde hace varios años. A su vez, explicó los motivos por los que se prohíbe a los jugadores de béisbol participar en eventos de softbol.

“Dentro de lo que es el reglamento de la Federación hay prohibiciones que indican que los jugadores de béisbol no pueden jugar softbol. Esto porque hay temas tales como que, dentro del softbol, no se forman jugadores; además, ellos no tienen ligas menores”,

Y sumó, “en las ligas inferiores del béisbol se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y otras cosas”, remarcó.

Cordero: “Ningún equipo hizo solicitud”

Por otra parte, Cordero recalcó que existe un procedimiento para habilitar a los jugadores realizar actividades no permitidas en el reglamento.

“Lo que pasa es que nosotros no recibimos ninguna solicitud de ningún equipo afiliado que se sienta afectado. Y eso está dentro del reglamento”, dijo.

Sin embargo, el presidente de la FEHBA aseveró que ellos hicieron una excepción por el fin que tiene el torneo de Dubón, beisbolista de la Liga Mayor de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos.

“Viendo la situación nosotros como Federación aprobamos a los muchachos jugar porque es un torneo sin fines de lucro. Pero yo como Carlos Cordero no podía autorizar, había que consultarlo con la junta directiva”, manifestó.

Habló con Mauricio

Finalmente, tanto Dubón como Cordero se pusieron en contacto y llegaron a un acuerdo, apuntó el líder de la FEHBA.

“Hemos hablado, y yo le dije a Mauricio que los íbamos a dejar jugar, pero yo como presidente no podía decir que sí, había que consultarlo con la junta directiva. Más que todo es que nosotros queremos cuidar a los muchachos”, compartió.

Igualmente, agregó que: “No se trata de pelear. Nosotros ya aclaramos y los muchachos pueden jugar, no queremos confrontar con nadie. Al final es un juego para ayudar a los niños con cáncer, además de que esto no es la primera vez que se hace”.