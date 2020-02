Familia Amador aclara que no participó en masacre suscitada en Olancho

OLANCHO, HONDURAS. Reynaldo Amador aclaró ayer que nadie de sus parientes de la familia Amador tiene que ver en la masacre de seis miembros de la familia Lobo.

Como se recordará, ese hecho sangriento se reportó en horas de la madrugada del pasado jueves en la aldea Las Delicias, Río Blanco, municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

Amador dijo lo anterior, luego que un hombre sin identificarse, supuesto familiar de las víctimas de la masacre en Olancho, llamó enfurecido a un medio de noticias y anunció que se vengará de las personas que mataron a sus parientes.

Cabe señalar, que el sujeto culpó a los Amador por la muerte de su familia. Asimismo, manifestó que eso se había vuelto un juego, y que ellos también van a jugar igual.

En ese sentido, el representante de la familia Amador, manifestó que dichas acusaciones los toma por sorpresa. Eso debido a que ellos desconocen totalmente a los fallecidos.

“Para nosotros es una situación engorrosa y muy delicada para su familia. Estamos frente a un personaje que no mide sus palabras ni las repercusiones de lo que dice. Sin embargo, nosotros tenemos conocimiento de los antecedentes. Es la misma persona que habló de la familia Amador la vez pasada, que habían ejecutado cuatro policías militares y que en eso había participado mi familia, exclusivamente mi hijo Lester Amador. Eso lo desvirtuamos porque resultó ser falso totalmente”, señaló.

A efecto de eso, reiteró que es asombroso para ellos que se les acuse de haber cometido ese crimen, cuando desconocen totalmente a esa familia.

Reynaldo Amador: “Nos pusimos a disposición del MP”

“Lo que nosotros conocemos es lo que sabe todo el mundo, porque a través de las noticias nos dimos cuenta. Lamentamos mucho que en nuestro departamento y país sucedan esas cosas. Nos sentimos afectados emocionalmente porque estas personas han amenazado a muerte a nuestra familia. Nuestros niños están afectados emocionalmente, producto de esta noticia”, manifestó el miembro de la familia Amador.

En consecuencia, indicó que se avocaron al Ministerio Público (MP), para ponerse a disposición de los entes investigativos. Y también llegaron hasta la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), para interponer una denuncia porque están siendo perjudicados aseguró.

“Realmente no sabemos cuál es el trasfondo de esta situación. No sabemos que traman, porque nosotros no tenemos enemistades para que nos hagan semejante daño. Nos perjudica y lamento mucho que nuestros familiares en el extranjero están sumamente preocupados”, enfatizó.

El entrevistado aseveró que ya se comunicaron con el señor que resultó afectado en la balacera y que este les dijo que en ningún momento los conoce y los involucra.

“Pedimos que investiguen, porque ese individuo también amenazó al Estado, a la Policía, a un fiscal, por supuestamente estar en contubernio con nosotros. Es algo increíble lo que este individuo está diciendo y podemos analizar que son cosas incoherentes lo que dice. Este tipo es un desquiciado mental, pedimos a las autoridades que investiguen a ese individuo y que sus declaraciones no queden así”, concluyó.