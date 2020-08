Experto: Secretaría de Finanzas necesita «persona con carácter» y experiencia previa

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El 20 de agosto del año en curso, Rocío Tábora, renunció a su puesto como ministra de Finanzas y aunque siguen cuestionando el porqué de su decisión, ahora las preguntas rodean más nuevo titular, ¿qué le espera en el puesto?

El economista Melchor Rodríguez habló al respecto con Diario TIEMPO Digital y dijo que la renuncia de Tábora es normal en un proceso donde ha sido duramente cuestionada.

«Sobretodo porque en la cartera que ella dirigía debería de estar una persona más calificada y la cual pensara más en una reestructuración según sea el sentido de las necesidades de la población», indicó el entrevistado.

El experto recordó que desde que Tábora había asumido como titular de Finanzas ha sido duramente cuestionada. «A pesar de que tenía una vida profesional muy destacada y buena, fue cuestionada».

Aunque ella tenía una cercanía con el presidente, no estaba capacitada para su cargo, pues se necesita de una «persona con carácter», apuntó.

En ese sentido, dijo que «esa persona tiene que decir cuáles son las condiciones reales en las que se encuentra el país. También tienen que tomar decisiones en torno a qué afecta a la mayoría de las personas y de sectores».

Melchor Rodríguez: «Estábamos esperando la salida de Tábora»

Lo que se busca es la recaudación de impuestos para las Finanzas: «ellos no presentaron una salida, porque no solo me refiero a ella, sino al equipo. Ellos no presentaron una salida viable para el pueblo hondureño».

«La mayoría estábamos esperando su salida», debido a la forma en cómo ella había manejado las finanzas en años anteriores. Rodríguez sumó los cuestionamientos en tiempos de pandemia por supuestos actos de corrupción en algunos «ejecutores».

«A ella no solo le correspondía decir que allí está todo en el portal sino, que es una corresponsabilidad al final», expresó.

Retos para el nuevo secretario de Finanzas

El entrevistado se refirió al nuevo secretario de Finanzas, Marco Midence. Asegura que tiene una dificultad superior a la que tenía Tábora, puesto que la extitular ya había trabajado en Finanzas «ya tenía cierta experiencia previa» y Midence no conoce nada.

«Es seriamente cuestionado y aparte de eso, Honduras es el único país de Centroamérica, donde su ministro no tiene conocimiento de finanzas», dijo.

Él consideró que el Gobierno sigue su pauta de colocar personas sin conocimiento adecuado para estar al frente de cada una de las secretarías. Ejemplificó con Salud, dirigida por una pedagoga, y Educación, por un ingeniero agrónomo.

«Las acciones no tienen coherencia con lo que es el manejo adecuado de un buen gobierno», pero considera que aunque ahora no estén calificados, no significa que no puedan seguir adelante.

No era el momento de nombrar a Midence como titular de Finanzas, «no estamos para estar experimentando», expresó el experto.

Para finalizar, el entrevistado dijo que «espera que la juventud de Midence le sirva para rodearse de las mejores personas. Que la juventud la sepa aprovechar, versus el desconocimiento que tiene en el área».

