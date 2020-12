Estudio revela los posibles cruces de la UEFA Champions League

EUROPA.- La Champions League culminó su ronda de grupos con algunas sorpresas, decepciones y confirmaciones de buenas o malas rachas.

Pero ahora es momento de conversar sobre cómo podrían verse los encuentros que nos esperan en la siguiente fase.

Los sorteos de la Champions League siempre son eventos fijos en el calendario de los amantes del fútbol.

Podría durar menos de una hora, pero al final, el azar hace de los cruces en la lucha por la Orejona, compromisos dramáticos y sellados por el destino.

Y para los venideros octavos de final, las probabilidades favorecen cruces de altísimo roce y encuentros que muchos preferirían reservarse para una etapa posterior.

Hechos los cálculos, sólo queda especular sobre cómo podría lucir la segunda ronda del campeonato europeo, y preguntarse cuál de estos mega choques terminarán siendo una realidad en los octavos de final de la Champions League.

The exact calculated (not simulated) probabilities for the #UCL round of 16 draw, rounded to 3 decimal places, using combinatorics and probability. We will tweet updated probabilities with every ball that is drawn during the #UCLdraw on Monday 12pm CET. pic.twitter.com/zrQC19e9ST

— BayernForum.com (@BayernForumCom) December 10, 2020