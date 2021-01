Escándalo de árbitros hondureños se expone en ESPN

ESTADOS UNIDOS.- El asistente arbitral, Omar Leiva, denunció la semana pasada casos de corrupción y sobornos en partidos importantes de la Liga Nacional.

Leiva no llegó hasta ahí, pues ahora el árbitro hondureño pasó las fronteras y denunció en las pantallas de la empresa televisora ESPN.

Leiva «desnuda» la corrupción arbitral

El periodista uruguayo, Jorge Ramos, invitó al ex-arbitro a hablar sobre el tema en su programa «Jorge Ramos y su banda«.

Ya ubicado fuera del país, Omar Leiva desveló todo lo que ha vivido después de sus primeras declaraciones:

“Si no salgo de Honduras, me matan. No fue fácil tomar la decisión, estuve cinco noches sin dormir con mi esposa, para tomar esta decisión que no fue fácil», aseguró el ex árbitro hondureño.

Con lágrimas en sus ojos, el ex juez internacional hondureño asegura que le ha dolido la duda que han tenido sobre su denuncia:

“Aquí estoy como un delincuente por hacer las cosas correctas, si es necesario voy ir a Zúrich a dejar en FIFA evidencias, a dejar el nombre del testigo que está dispuesto a declarar».

Fue claro en el programa que no encontró eco en las autoridades del fútbol nacional, por eso no se cansará hasta llegar a la FIFA:

“Las autoridades en Honduras no quieren tomar la declaración del testigo y la que tomaron, la borraron o dicen que se les borró, desde ahí da la pauta que hay mucha gente involucrada».

"En Honduras a nadie le interesa la justicia" "Aquí estoy como un delicuente por hacer las cosas correctas"

