ENTREVISTA con Selena Lee, la hondureña que cantará en el juego de los Celtics

Selena Lee @ Gillette National Anthem

Selena Lee Lo hizo de nuevo pero esta vez en un Partido de la MLS en el Gillette Stadium en el partido New England Revolution VS New York City FC Me emocione mucho dijo Selena lee , primero fue Fenway park con los Red Sox , y esta ves al terminar solo queria abrasar a mi madre….y a mi padre me dieron ganas de llorar …eh luchado mucho y pasado por muchas cosas al verme en este ecenario me senti muy sentimental ,,,,,,no es facil pero tampoco impossible dijo..https://www.facebook.com/selenaleesfanpage/

