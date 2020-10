EN EXCLUSIVA: Marathon ya siente la Liga Concacaf y ¿Adrián Ramirez?

SAN PEDRO SULA.- El Marathon está preparándose de cara a lo que se viene el próximo 3 de octubre, pues recibirán al Antigua FC por los Octavos de Final de la Liga Concacaf 2020-2021.

Marathon disputa por segunda vez consecutiva el torneo internacional, en la primera edición que participaron fueron eliminados «sobre la hora» por el Comunicaciones de Guatemala en el estadio Olímpico.

El «monstruo sampedrano» se alista

Los verdes quieren borrar esa mala sensación que les dejó el conjunto crema, por lo que ya están preparando su duelo ante los «antigueños«.

Para eso, Jorge Ernesto Pineda, asistente técnico del club esmerada platicó EN EXCLUSIVA con CRONÓMETRO lo que saben del rival guatemalteco:

«Sabemos que Antigua es un equipo que ha estado repuntando en Guatemala, si no me equivoco en los últimos años ha estado peleando los primeros lugares, ha ganado campeonatos, así que no es un equipo relativamente fácil».

Pineda destacó los jugadores que contempla del equipo verde de Guatemala, y aseguró que sacarán provecho del conocimiento que recaben de Antigua FC.

«Tiene sus buenos jugadores, alguno que otro mexicano y jugadores de gran relevancia en Guatemala, no será nada fácil. Es un equipo que tiene muy buenas condiciones. El Profe Vargas ya tiene uno que otro video de este equipo, lo va a analizar para sacarle provecho y poder sacar el resultado».

¿Marathón está para competir o para participar?

Algo que si falta en la «etiqueta» del Marathon es destacar a nivel internacional, si bien es cierto que en el pasado de la Concachampions el equipo sampedrano dejó recuerdos memorables, la afición pide un paso más.

¿Estará el equipo de Héctor Vargas para competir o participar en la Liga Concacaf?, esto nos dijo Jorge Ernesto Pineda:

«Sinceramente, Marathon no se puede esconder, independientemente del equipo que forme. Siempre tiene que estar peleando los primeros lugares definitivamente, de eso no me cabe la menor duda».

Continuó: «Hay un proyecto importante en el equipo que es manejado por nuestro presidente, la directiva y el Profe Vargas, cuerpo técnico y jugadores. Es un proyecto bonito y ambicioso, ojalá pueda darnos los resultados que nosotros pretendemos, hay mucho joven en el equipo y con muchas aspiraciones».

¿Qué pasó con Adrián Ramirez?

Por último, le consultamos al asistente esmeralda sobre la ausencia de un jugador que regularmente estaba en el esquema táctico de Héctor Vargas y que desde que inició el campeonato no está ni en la banca de suplentes: Adrián Ramírez.

Esto porque su nombre no está ni siquiera inscrito en el registro de la Concacaf y sumado a eso, la constante duda que tiene la afición verde que pregunta por el seleccionado sub-23.

Jorge Pineda nos comentó que Ramírez sufrió una lesión de la cual no se ha recuperado, la preocupación es seria, pues las complicaciones vienen desde el torneo pasado:

«Lo de Adrián es que tiene una lesión que se le ha complicado, a tal grado que después de 6-7 meses no se ha logrado recuperar».

«Existe una preocupación extrema, porque el chico tiene muy buenas condiciones, es un jugador que regularmente iba a estar convocado a las selecciones que le corresponden. Ha sido difícil la recuperación de él, es en el aductor, estamos haciendo lo necesario para que esté con nosotros, es una lesión complicada y bastante fuerte».

Entre tanto, Adrián Ramírez, ha manifestado a CRONÓMETRO que hace un tiempo comenzó a tener síntomas de pubalgia. Sin embargo, confía que se le ha tratado a tiempo y estaría listo para regresar a los entrenamientos la semana entrante.

