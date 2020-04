“En Barcelona alguien metió la mano en la caja”, Rousaud

La crisis interna del Barcelona explotó en las últimas horas tras la carta que se hizo pública en la que 6 dirigentes del club dimitieron a sus cargos (Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia).

También solicitaron que se adelanten las elecciones para que se realicen auditorías y se esclarezcan los polémicos hechos que vivió la entidad en el último tiempo.

Dentro de esta onda expansiva que sacudió por completo a la entidad azulgrana en medio de esta pandemia mundial provocada por el coronavirus, sobresalen las fuertes acusaciones que hizo esta mañana el ahora ex vicepresidente Rousaud en diálogo con RAC1. “Sinceramente, creo que en este caso, alguien ha metido mano en la caja. No sé a qué nivel ni si el presidente lo sabía, pero me parece claro”, disparó.

“No sé quién ha podido ser, pero tengo la idea que sí. Cuando pagas un millón de euros por algo que vale 100.000 euros… No sé quién ha sido, pero uno se puede hacer una idea”, esbozó el ex directivo.

Y luego, agregó: “El tema de las redes es un asunto sucio. Creo que alguien ha metido mano en la caja, pero no sé quién, aunque creo que no es de la junta”.

Para concluir, afirmó: “Se fraccionó el pagó para evitar el control de la comisión. Ahora hay una investigación abierta que dirá cómo fue todo. Eso Bartomeu ya lo sabe”.

