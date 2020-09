¿Embarazada? Karol G responde a sus críticos por el «subidón» de peso

Hace unos días que el mundo del entrenamiento rumoreaba el posible embarazo de la artista Karol G. Mientras algunos la señalaron por su descuido físico y una posible subida de kilos, las especulaciones crecían por el silencio de la cantante de música urbana.

Hasta que Karol G decidió desmentir la versión de su embarazo. También, envió un mensaje a sus críticos, con un curioso vídeo en sus redes sociales.

La artista tomó el audio de un video que se ha hecho muy famoso en redes sociales, de la influencer Kathe Ortiz, y le hizo «lip sync».

«En mi cuarentena, en mi caso particular, yo me la he pasado coma que coma. Entonces yo sé que voy a salir de aquí subida de kilos; si usted me llega a encontrar en la calle le pido de favor que no vaya a hacer ningún comentario con relación a mi peso», dice el vídeo.

El baile de Karol G del que todos hablan

La cantante colombiana Karol G deleitó a todos sus seguidores en redes sociales al protagonizar una rutina de baile y mostrar un poco de su piel. La prometida de Anuel AA encendió las redes al bailar perreando en un diminuto short.

También, Karol G sorprendió a sus fans en días recientes al exhibir los nuevos tatuajes que se hizo junto a su novio Anuel AA.

Karol G se hizo dos tatuajes en la mano: uno que dice 1991, su año de nacimiento; y otro con el +57, clave lada para llamar a Colombia, su país natal. El otro tatuaje nuevo de la cantante es una mariposa monarca en el brazo.

Entre otros tatuajes que tiene Karol G están los rostros de Rihanna, Selena Quintanilla y ella misma en el brazo, así como uno con el nombre de Anuel AA.

