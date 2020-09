El Paraíso: estudiante estrella clama por computadora para no dejar la universidad

EL PARAÍSO, HONDURAS. Un joven se graduó del Instituto Rosario Molina de Alfaro, en el municipio de Alauca, El Paraíso, zona oriental de Honduras, con un promedio casi perfecto: 99.46 %.

Se trata de Raúl Ávila, un destacado estudiante del departamento en mención. En 2019, incluso ganó el primer lugar en excelencia académica de la región.

Algo que engrandece su logro es que él forma parte de una familia de escasos recursos económicos, por lo que no ha tenido lujos o facilidades en su camino. No obstante, pese a sus grandes esfuerzos, aqueja que no recibe apoyo de las autoridades locales.

Actualmente, está cursando las clases del Profesorado de Educación Básica, en el grado de licenciatura, en la regional de Danlí de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM).

Quedó «esperanzado»

Él lamentó que nada más recibió una beca por parte de la Secretaría de Educación en 2018. En ese momento, hasta se preparó una ceremonia con autoridades gubernamentales para entregarle el aporte.

Aunque el joven esperó un apoyo continuado, en 2019 no recibió un solo centavo; durante el año en curso tampoco.

Y es que, según dejó entrever él mismo, la falta de posibilidades económicas podría incidir en el aprendizaje adquirido y en las calificaciones que él obtendrá en su educación superior.

Petición puntual

Empero, lo que él solicita no es que le den una donación monetaria. Lo que le gustaría obtener es una computadora que le permitiría cumplir con sus asignaciones de manera oportuna. Por ahora, hace todo con su celular.

«Lo que me dificulta por ahora es no tener una computadora, porque trabajar en teléfono es muy complicado. Lo que es la aplicación de Word, y también Excel, porque no tienen las herramientas necesarias para que uno pueda trabajar con mayor facilidad», describió Ávila.

Seguido, apuntó que, aunque quisiera, no puede costearla por sí mismo; tampoco se la pueden dar sus parientes. «No he podido comprar una máquina porque mi familia y yo somos de escasos recursos económicos y esperamos contar con apoyo», expresó.

Además, brindó su número telefónico para cualquier persona de buen corazón que desee cooperar con su desarrollo académico: 9855-9821.

