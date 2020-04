El plan de la Bundesliga para volver a la acción en mayo

El fútbol de Alemania (Bundesliga) podría transformarse en el primero en regresar a la actividad en medio de la pandemia mundial de coronavirus.

En una nueva videoconferencia, los directivos de la Deutsche Fussball Liga (DFL) han confirmado que están preparados para reanudar el torneo el segundo fin de semana de mayo; aunque esperan la aprobación final del gobierno de Angela Merkel.

“La Bundesliga está preparada pero sigue siendo determinante la decisión de los políticos. Si la vuelta es el 9 de mayo, estaríamos preparados. Si es más tarde, también. No podemos definir una fecha de reanudación ya que no está en nuestras manos volver. Tenemos varias opciones de calendario posibles. Que sea el 1 de mayo ya no es realista; pero si la próxima semana nos dicen que puede ser el día 9 de mayo, será el día 9″, dijo Christian Seifert, presidente de este organismo que regula a la primera y la segunda división.

Seifert aseguró que los 36 clubes que componen ambas categorías tendrán liquidez hasta el 30 de junio por un acuerdo con las televisiones; (habrá un reembolso en caso de que la temporada no pueda reanudarse),.

Además reiteró también la importancia de que el balón vuelva a rodar en suelo germano para no generar problemas económicos irremediables en los clubes: “Es la única forma de garantizar la liquidez de los equipos en julio. La única forma de mantener la Bundesliga y la 2. Bundesliga tal y como la conocemos.”

Medidas de seguridad

En cuanto a las medidas que la liga alemana va adoptar para garantizar que podrán jugar los partidos sin riesgo al contagio de COVID-19, el directivo se encargó de detallar que participarán 280 personas en los partidos sin público y cómo se llevarán a cabo los test en jugadores.

En el plan de reanudación de la Bundesliga contemplan que como máximo habrá 213 personas dentro del estadio y el resto afuera por seguridad.

En cuanto a la gente del interior, la repartición será de 98 personas –jugadores, entrenadores y demás; en la zona del campo de juego y los 115 restantes en las gradas (camarógrafos, periodistas y directivos, entre otros).

La UEFA adelanta el pago de 70 millones a clubes afectados por Covid-19