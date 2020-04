La UEFA adelanta el pago de 70 millones a clubes afectados por Covid-19

Los clubes de fútbol empiezan a recibir el apoyo económico por parte de sus confederaciones. El Comité Ejecutivo de la UEFA acordó este jueves realizar el pago de 70 millones de euros que se repartirán entre los 676 clubes de Europa de las 55 federaciones miembro.

Todo en concepto de contribución a las competiciones de selecciones nacionales, debido a la actual crisis financiera que muchos clubes afrontan.

A través de un comunicado, la UEFA explicó que estaba previsto que «dichos pagos se realizasen tras la finalización de las eliminatorias clasificatorias europeas»; pero los ejecutará «de inmediato» para paliar «las dificultades que los clubes están teniendo para afrontar sus compromisos financieros vigentes mientras sus ganancias caen durante los cierres relacionados con la COVID-19«.

Agregando que: “50 millones de euros irán a los clubes que han cedido jugadores a las 39 federaciones que no participan en los play offs de los clasificatorios europeos y 17,7 irán a los clubes que han cedido jugadores a las 16 federaciones que participan en los play offs de los clasificatorios europeos”, agregó la entidad.

La UEFA aseguró que estos pagos beneficiarán a un gran número de instituciones a lo largo de toda Europa. Y les dará un alivio vital en este momento crítico; donde el monto por cada uno oscilará entre 3200 y 630 mil euros.

