«El Maje del Vídeo» habla tras su arresto: «Cuando me vine para acá, me descarrié»

REDACCIÓN. Erasmo Antonio Tábora García, mejor conocido como «El Maje del Video» habló públicamente por primera vez desde su detención en Carolina del Norte, Estados Unidos.

El hondureño, que es acusado por conspiración y tráfico de narcóticos, además de abuso infantil, brindó declaraciones desde la cárcel al medio Jambalaya News.

Inicialmente, Erasmo se refirió en la conversación a que su aprehensión podría haber sido parte de un plan de Dios para su vida.

«El día que a mí me pararon los policías sólo escuche una voz que dijo ´fue necesario´» comenzó diciendo, haciendo alusión a un posible mensaje divino.

Y prosiguió a contar que él es un seguidor de Dios desde pequeño.

«Desde pequeño me he criado en el evangelio. Cuando me vine para acá me descarrié; los seres humanos no entendemos la voluntad de Dios, pero cuando tenemos un propósito tenemos que cumplirlo y al costo de lo que sea», explicó.

A su vez, se mostró agradecido con la divinidad porque lo habría separado de la maldad.

«Para mí es necesario esto porque estoy cumpliendo un proceso que va a servir a mucha gente. Yo no puedo culpar a Dios del propósito que él tiene conmigo; él a veces tiene que hacer estas cosas para apartarnos de mucho mal, hubiese sido peor que me mataran. Aquí tengo una nueva oportunidad», detalló Erasmo.

Si sale libre, dedicará su página a la palabra de Dios

Erasmo Tábora, «el maje del video» contó en la entrevista que tuvo una conversación con un primo, que funge como pastor, hace unos meses sobre cómo un día su página en las redes sociales se convertirá en un lugar para escuchar de aspectos religiosos.

Así fue la conversación, según relató Tábora:

Pastor: ¿Siempre tiene la página aquella?

Erasmo: Sí, siempre la tengo.

Pastor: ¿Con bastantes seguidores verdad?

Erasmo: Sí. Un día esos seguidores van a escuchar la palbra de Dios a través de ella.

Luego de describir el diálogo, el encarcelado dijo que «lo que me está pasando parece que está funcionando, porque si Dios me saca de aquí me dedicaré a eso (hablar de Dios en su página)».

Improbable liberación pero Erasmo guarda esperanzas

Mito Kaponi, como también se le conoce en el país norteamericano, también se refirió a que su salida en estos momentos no es fácil, pero su abogado le ilusiona.

«Está bien difícil, pero el abogado me da buenas esperanzas porque tengo mi récord limpio. Tengo 16 años viviendo en este país; la residencia me la acaban de aprobar hace un mes. Un 19 de septiembre me la aprobaron y un 3 de octubre caigo preso», explicó.

Por otra parte, se refirió a la que considera su posibilidad de salir, y sobre su supuesta pareja, Andrea Bonilla, quien estaría vinculada a grupos criminales narcotraficantes; a ella, autoridades le confiscaron cuatro tiendas y dos discotecas. Bonilla también está bajo detención judicial.

«No tengo ningún vínculo que me acuse, nada más me acusan de conspirar con alguien. ¿Sabe lo que me pone a mí en libertad? Que ella diga que yo no tengo nada que ver y que diga la verdad«, sentenció.

Asimismo, aseguró que la investigación se está enfocando más en la fémina. De igual manera, aseguró que su abogado le pide que hable con las autoridades, pero se niega ya que no tiene pruebas contra la mujer.

«Él me dice que sería bueno que cooperara con la policía, pero cómo digo yo que ella es narcotraficante si no tengo ninguna prueba o indicio. Si a mí me preguntan, hasta el día de la detención ella era una buena mujer que se dedicaba a trabajar y a sus hijos», detalló Erasmo Tábora.

Para concluir sostuvo que su versión de lo ocurrido no cambia: «Es lamentable porque así como hay gente que dice que no se esperaba esta noticia, hay gente que confía en mí. Si puedo ayudar lo haré pero no hundiré a alguien. Desde el día que me pararon a hoy sigo con la misma versión de los hechos» aseguró.

El arresto de este hondureño popular en redes sociales se efectuó la primera semana de octubre, el año anterior. La labor fue realizada por autoridades del condado de Wake.