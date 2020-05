EEUU Covid-19: el 20% de los niños no tienen comida

REDACCIÓN. La cifra del 20% de los niños no tienen comida, sin precedentes se desprende de un informe del Instituto Brookings. Es tres veces más alta que la registrada en 2008 durante el momento más agudo de la crisis financiera.

Es preciso explicar, que el impacto económico de la pandemia de coronavirus ha sido devastador para los Estados Unidos. Y la última cifra que lo refleja ilustra como afecta a los más pequeños. De acuerdo a un informe del Instituto Brookings publicado este miércoles, casi uno de cada cinco niños de 12 o menos años -en concreto, el 17,4 por ciento- padece de inseguridad alimentaria.

Como resultado, la cifra no tiene precedentes en la historia moderna del país y es tres veces más alta que aquella registrada en el punto más agudo de la crisis financiera de 2008 -conocida como la “Gran recesión”- cuando llegó a 5,7 por ciento. Desde el 2011 y hasta el 2018 -cuando se publicaron las últimas estadísticas- siempre se mantuvo por debajo del 5 por ciento. Y ese año fue del 3.1 por ciento, lo que representa un incremento del 460 por ciento.

“Estos números son mucho más altos de lo que yo esperaba. Son hogares que están reduciendo sus porciones o haciendo que los niños salteen comidas”, expresó Lauren Bauer, miembro del Instituto Brookings y autora del informe. “Es alarmante”, agregó, un día antes que el gobierno publique su informe de desempleo, el cual se espera llegue también a niveles sin precedentes.

Estadísticas por Bauer muestran que el 23% de los hogares no tienen dinero para comprar suficiente alimento

Por consiguiente, las estadísticas presentadas por Bauer muestran también que el 23 por ciento de los hogares en el país aseguraron no tener dinero para comprar suficiente alimento, en comparación con el 16 por ciento que estuvo en la misma situación en 2008. Y las cifras aumentan sustancialmente en aquellos que tienen niños: actualmente asciende a 35 por ciento, cuando fue de 21 por ciento en la Gran Recesión.

Cabe mencionar, que la académica explicó que se considera que hogares y niños padecen de inseguridad alimentaria cuando experimentó alguna de las siguientes afirmaciones: “La comida que compramos no duró y no tuvimos dinero para conseguir más”; “Los niños en mi hogar no comieron lo suficiente porque no tuvimos el suficiente dinero para comprar suficiente comida”. El 3.4 por ciento de los hogares indicaron que esas afirmaciones son reales “seguido”.

Sin embargo, Bauer indicó que aún estas cifras podrían no reflejar con precisión la cantidad real de niños que padecen inseguridad alimentaria. Para fundamentar la aseveración, dijo que en 2018, pese a que el 3.1 por ciento de los hogares indicó estar en esta situación, la cifra se acercaba al 7.4 por ciento. Al extrapolar esta proporción, entonces, más de un tercio de los niños en Estados Unidos no tendrían suficiente comida.

El 41% de los hogares con niños menores de 12 años sobre portaron inseguridad alimentaria

Además, indicó, casi el 41 por ciento de los hogares con niños menores de 12 años sobre portaron su inseguridad alimentaria, en comparación con el 15.1 por ciento que lo hizo en 2018. El porcentaje de subreportes, entonces, aumentó un 170 por ciento.

Es preciso explicar, que el presidente de la Reserva Federal nacional, Jerome Powell, advirtió que en el segundo trimestre la economía de Estados Unidos va a contraerse a un nivel “sin precedentes”. Pero aseguró que el organismo está “comprometido” a usar todo su arsenal de medidas para contrarrestar la situación.