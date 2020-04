EEH cobra a restaurantes como si estuvieran abiertos: Roberto Contreras

CORTÉS, HONDURAS. Pese a la suspensión de operaciones obligada por la crisis del Covid-19, una vez más, la Empresa Energía Honduras (EEH) se lució dejando recibos promediados a los dueños de restaurantes que desde hace un mes permanecen cerrados, así lo denunció el empresario sampedrano Roberto Contreras.

¿Cómo un negocio cerrado puede continuar consumiendo energía? Esa es la interrogante que planteó el dueño de franquicia. «No puede ser que nuestra empresa tiene 30 días, desde el 15 de marzo al 15 de abril, sin operar y los recibos llegan exactamente como si estuviese abierta», declaró.

“La plaga mayor no es el COVID-19, es la empresa EEH”: Roberto Contreras.

En ese sentido, el empresario señaló que el accionar de la EEH amenaza el empleo de al menos 500,000 personas en la zona norte, pues teniendo que pagar millonarias sumas inventadas de energía, sin poder generar ingresos, cuando la crisis sanitaria termine, entonces, las empresas ya no tendrán capital para reanudar operaciones.

«Le pido a EEH y al Gobierno que ya no le metan más presión a esta olla porque les puede reventar el cara. Siempre dije, cuando me puse en huelga de hambre y me encadené contra la EEH que siempre nos mandaban los recibos promediados. Hoy queda comprobado que así es», concluyó Contreras.

EEH confirma que sí promedia recibos

Cabe destacar que días atrás, el gerente de la EEH, Ricardo Roa Barragán, confesó que, en efecto, sí promedian recibos. Por tanto, aunque los negocios estén cerrados, siguen pagando la misma cuota de energía que cuando operaban normalmente.

Y es que según dijo el ingeniero mecánico de origen colombiano, el Gobierno aprobó que, en caso de la presencia de una condición de fuerza mayor, como la propagación de COVID-19 en el país, pueden hacer uso de una figura denominada «promedio».

Bajo esa posibilidad, que agrava aún más los perjuicios contra los negocios inoperantes por la situación, la factura de energía eléctrica incluirá las mismas cifras que reflejó en meses anteriores.

«Los usuarios del sistema eléctrico deben saber que las normas establecidas por la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica (CREE) y por el Congreso Nacional (CN), permiten, para una condición de fuerza mayor o caso fortuito, aplicar para efectos de la facturación lo conocido como promedio», explicó Roa Barragán.

El promedio, según detalló el ejecutivo de EEH, se basará en los tres meses anteriores. No obstante, asegura que a partir de la facturación del mes de abril, todo volverá a la normalidad. El monto a pagar corresponderá al consumo efectuado.

