Edwin Rodríguez: «Representamos a Honduras y al olimpismo con mucho sacrificio»

SANTA BÁRBARA.- Edwin Rodríguez cerró la temporada con el Olimpia de forma admirable. El jugador de 21 años, se convirtió en una de las piezas irremplazables para el entrenador albo, Pedro Troglio.

Es por eso que CRONÓMETRO EN EXCLUSIVA conversó con Edwin acerca de la temporada que vivió con Olimpia y su nuevo llamado a la Sub-23.

Charla de Edwin Rodríguez y CRONÓMETRO

Edwin Rodríguez comenzó hablando acerca de su llamado a la Selección Sub-23 para el microciclo que se llevará a cabo del 25 al 29 de enero del año en curso.

«Estoy contento, tranquilo y feliz por ser tomado en cuenta otra vez en la Selección porque desde el momento que estoy allí se ve que el trabajo que he hecho no ha sido en vano; espero responder al nivel que el entrenador quiere».

Sobre lo que significa vestir la camisa de la ‘H’ y las oportunidades de jugar en la Selección mayor destacó:

«Para mi es un orgullo. Siempre soñé con vestir la camisa de la Selección, tengo ganas de ir a representar el país. Espero estar en el preolímpico y después el profesor va pensar y va decidir que jugadores de la Sub-23 van estar en la Selección mayor».

El talentoso jugador albo también mencionó que no ha tenido contacto con Fabian Coito pese al llamado a la Selección, «no he tenido contacto con él, pero se que pasa pendiente de los jugadores que ha convocado».

Edwin definió su principal objetivo con la Selección.

«Con la Selección el objetivo es mantenerme ahí, sabiendo que hay competencia. La meta es ganarse un puesto, aunque no va ser fácil».

Eliminación del Olimpia en Concacaf

Edwin Rodríguez habló sobre la eliminación sufrida a manos del Alajuelense.

«No te puedo decir que estamos alegres, Olimpia es una institución que no se puede permitir quedar fuera de ningún torneo internacional y menos de la forma en que caímos, pero nos vamos con la sensación de que hicimos las cosas bien, fuimos mejor que el rival y lastimosamente no concretamos las oportunidades que tuvimos. En líneas generales fuimos mejores. Con lo de los penales es una moneda al aire, en otras ocasiones nos había tocado avanzar y ahora nos tocó perder.

Al ser consultado sobre lo que dijo Troglio en el vestuario tras la eliminación reveló:

«Después del partido Troligo dijo ‘Ya está, dimos todo y nada’. Él siempre nos dice antes de cada partido que ‘lo más importante es llegar al camerino vernos la cara entre todos y saber que dimos lo máximo’ y creo que en este partido así fue, entramos al camerino y nos vimos las caras sabiendo que habíamos dado todo».

Rodríguez también fue claro acerca del trabajo que realizó el Olimpia en los torneos internacionales de este año, «no hicimos un mal papel, representamos a Honduras y al olimpismo con mucho sacrificio».

«A Troglio le gusta que todo jugador tenga sacrificio, él me dice que juegue sin presión que agarre la pelota, que juegue libre», explicó sobre su desempeño en la cancha.

Sueños de Edwin Rodríguez

El joven mediocampista mencionó en que ligas del mundo le gustaría jugar.

«Mi sueño es poner el nombre de Honduras en alto, no se cuando me iré (al extranjero), sólo confió en que será en el tiempo que Dios quiera. Me gusta el fútbol mexicano para empezar, también el estadounidense porque son muy dinámicos y ya llegar a lo ‘top’ sería una liga europea, que creo que es el sueño de todo futbolista».

«Espero dar alegrías con la Selección, creo que los hondureños la han pasado mal los últimos meses y a nosotros nos corresponde dar alegría. A la afición del Olimpia les dedico el campeonato de liga y les digo que el plantel está comprometido con ellos».

«Yo quiero seguir aportando todo lo que pueda al equipo (Olimpia), con humildad. Estoy en el equipo más grande del país vamos a ir en buscar de todos los torneos para tratar de ganarlos».

¿Hay ofertas sobre la mesa?

Entre tanto, Edwin explicó que todavía no tiene ofertas de otros equipos.

«No se nada de eso todavía, pero se que un día llegarán y lo manejo de la mejor manera, no me desespero. Pienso que cuando se hace mucho alboroto no se concreta nada y espero no sea así conmigo, que todo vaya con calma y si llega una oferta se concrete».

Sobre su estado físico

Pese a jugar un número importante de partidos en el último mes, Rodríguez destacó se siente físicamente bien.