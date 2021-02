Economista: Reducir carga tributaria en este momento sería «contraproducente»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El economista y expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Hugo Noé Pino, aseguró que sería contraproducente bajar los impuestos tributarios en este momento cuando el país atraviesa una crisis económica.

Varios sectores de la sociedad han hecho la petición al Congreso Nacional, apuntó el experto. Aseguran que han registrado pérdidas económicas numerosas y no pueden cumplir con estos compromisos.

En tal sentido, Pino dijo que «esa es una medida totalmente contraproducente, el déficit fiscal el año pasado fue de 6 por ciento, el déficit de este año está en un 5 por ciento».

De igual manera, el economista explicó que disminuir los impuestos lo que generaría es aumentar el difícil fiscal, más deuda.

“Lo que sí se debería de buscar es mecanismos adicionales de estímulo a la pequeña y mediana empresa, pero que no tenga nada que ver con impuestos porque esto, en lugar de ayudar, más bien agudizaría la situación”, aseguró el experto.

Lea además: Energía y combustibles impulsaron inflación de 0.40 % en enero, dice BCH

Situación actual de las empresas

Al mismo tiempo, Hugo Noé Pino no desconoció la situación por la que atraviesan muchas empresas en este momento. Inicialmente, la pandemia del COVID-19 y luego los efectos de los fenómenos tropicales Eta e Iota las afectaron severamente.

“Hay muchas empresas que sí tienen buenos grados de capacidad, entonces es cuestión de hacer análisis, mecanismos que den readecuación de deudas, pero no reducción de impuestos porque esto sería negativo para la política fiscal del país”, reiteró Pino.

Asimismo, el expresidente del BCH consideró que un cierre de la economía sería fatal; debe encontrarse un equilibrio entre esta y la salud. “Esa es una decisión que debe de tomarse en base a criterio médicos y lo que digan los epidemiólogos”, aseveró.

“La salud y la vida de las personas es mucho más valiosa que cualquier elemento, el dilema entre economía y salud es difícil. No obstante, no se pueden encontrar alternativas de medio camino, que no se cierre completamente la economía y que no se dé el desorden con el que circula la población”, concluyó el economista.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0