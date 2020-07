Presentadora Loren Mercadal aparece en nuevo videoclip de Dua Lipa

REDACCIÓN. La presentadora de Las Mañanas del 5, Loren Mercadal, forma parte del más reciente videoclip de la cantante Dua Lipa, quien lo compartió en sus redes sociales.

La cantante recopiló a varios de sus fanáticos que están haciendo uso de su filtro “Hallucinate” en Instagram.

Entre esas personas destacó la bella catracha Loren Mercadal, quien aparece por varios segundos en el mismo.

Mercadal es una de las primeras que aparecer en el vídeo, inmediatamente después de Dua Lipa, quien, al ritmo de esta nueva canción, baila y muestra una sonrisa radiante.

La hondureña ha captado las miradas de todos los seguidores de la joven cantante, quien desde que estreno «Hallucinate», se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas como YouTube, que ya cumula más de 3,5 millones de visualizaciones.

Dua Lipa no puede estar más contenta y le ha dado las gracias en sus redes sociales a la directora Lisha Tan, la animadora Caroline Clayton, la coreógrafa Charm La’Donna y el equipo de The Mill, que la han ayudado a convertir sus alucinaciones en realidad.

La canción de un estilo electrónico, pop y ochentero ha venido acompañada con un videoclip de animación, una técnica que se ha puesto de moda durante la pandemia por la imposibilidad de grabar en platós. A pesar de que muchas de las restricciones de seguridad ya se han relajado, la cantante británica ha preferido no arriesgarse y lanzar esta versión tan divertida de sí misma.

Letra en español de la canción de Dua Lipa, Hallucinate (letra traducida)

El bolsillo lleno de miel, y estoy lista para salir,

no, no tengo dinero,

pero te aviso

que voy a amarte como una tonta,

inhalarte hasta tener alucinaciones.

(Mi) cuerpo te hace tonto,

te hace hacer lo que yo quiera.

Oh cariño, puedo hacer que sea bonito,

yo podría seducirte y engañarte (string along),

que voy a amarte como una tonta,

inhalarte hasta tener alucinaciones.

No, no podría vivir sin tus caricias,

no, nunca podría saciarme,

te inhalaré para siempre,

(hasta) alucinar.

Tengo alucinaciones cuando dices mi nombre,

tengo estrellas en los ojos,

y no se desvanecen cuando vienes hacia mí.

Estoy perdiendo la cabeza, cabeza, cabeza.

Tengo alucinaciones cuando dices mi nombre,

tengo estrellas en…

Te puse en el salón de la fama, en mitad de la pared,

sí, eres el que me gusta, mi favorito, mi «a vida o muerte».

Sí, voy a amarte como una tonta,

inhalarte hasta tener alucinaciones.

No, no podría vivir sin tus caricias,

no, nunca podría saciarme,

te inhalaré para siempre,

(hasta) alucinar.

Tengo alucinaciones cuando dices mi nombre,

tengo estrellas en los ojos,

y no se desvanecen cuando vienes hacia mí.

Estoy perdiendo la cabeza, cabeza, cabeza.

Tengo alucinaciones cuando dices mi nombre,

tengo estrellas en…

Quiero estar justo donde estés tú,

vamos a bailar en la oscuridad.

No esperes, puedes apretar para empezar

a perder el control.

Mátame lentamente con tus besos,

hazme quedar a tu merced (wrap sb around).

Maldición, necesito otra calada

-hazme perder la cabeza-.

Tengo alucinaciones cuando dices mi nombre,

tengo estrellas en los ojos,

y no se desvanecen cuando vienes hacia mí.

Estoy perdiendo la cabeza, cabeza, cabeza.

Tengo alucinaciones cuando dices mi nombre,

tengo estrellas en…

