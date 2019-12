Dos millones de dolares cobró Kim Kardashian por anuncio de Uber Eats

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Kim Kardashian protagoniza un anuncio de Uber Eats por el cual ha recibido un suculento cheque de dos millones de dólares.

Convertir en un éxito todo lo que hace es una de las peculiaridades que tiene Kim Kardashian, Tanto si se trata de sacar una línea de maquillaje propia, como de fajas o de protagonizar un reality.

La estrella de ‘Keeping Up With the Kardashians’ aparece en el comercial con Magda Szubanski reconocida actriz y comediante australiana.

Kim Kardashian confundida en anuncio

En el anuncio cada una está sentada en un sofá, vestidas con atuendos deportivos propios de la equipación para jugar al netball (similar al baloncesto).

En el spot publicitario se puede observar a ambas que hacen un pedido a través de Uber Eats. Kim hace un pedido que tiene como ingredientes principales el pollo y patatas fritas. Cuando el repartidor de Uber Eats le deja la bolsa al lado, ella le dedica un “Nice” a modo de gracias.

A partir de ahí, se inicia una pelea sobre cómo se pronuncia la palabra “Nice” ya que Kim Kardashian lo hace con acento americano, algo que Magda le corrige.

Magda, de 58 años, admitió recientemente que Kim estaba confundida sobre el contenido del anuncio ya que no tenía idea de qué era el netball.

Ella dijo: “Al principio, pensó que era una especie de broma sobre el Met Ball.”, reveló la actriz, también declarando que no estuvo con Kim para grabar el comercial, puesto que cada una grabó en un momento diferente.

Se sabe que ambas mujeres no se pudieron conocer porque cada una grabó por separado y que, gracias al poder de la tecnología, luego fueron unidas.

El comercial se emite por internet y en la televisión australiana ya que es la filial de uber Eats Australia la artífice de este anuncio.