Mauricio Dubón: «La gente que se reía de mi, se toma fotos conmigo»

SAN PEDRO SULA.- El mejor representante de Honduras a nivel internacional es el beisbolista de los Giants, Mauricio Dubón, se encuentra en el país por una causa benéfica.

Y es que Dubón es la atracción principal del quinto Torneo de Abierto de Slowpitch o Sótfbol Lento, a beneficio de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.

El evento comenzará el próximo viernes 13 de diciembre y finalizará el domingo 15 de diciembre.

La humildad de Mauricio Dubón

En las palabras del beisbolista se percibe la humildad, pues al inicio de la conferencia de prensa del Torneo de Slowpitch; Mauricio agradeció a los medios presentes y de igual manera las expectativas que hay de ellas:

«Gracias a todos los que están aquí, uno no sabe cuando va a ocupar una ayuda, mi familia desde pequeño me inculco que no es cuanto uno tiene, sino que es lo que hace con lo que tiene. Tuvimos la iniciativa de hacerlo más grande año tras año. Tenemos que recaudar esos fondos».

El pelotero de los Giants prometió traer en un futuro jugadores de la MLB para que sean parte de Torneo benéfico:

«En dos años podría traer compañeros míos a jugar este torneo, ya me han dicho que quieren venir a jugar; son cosas que uno aprecia, porque es algo que yo anhelo y espero tanto todo el año para jugar este torneo».

«Van a haber muchas sorpresas, muchos regalos, este ha sido el torneo más grande aquí en Honduras y si Dios quiere, vamos a recaudar el doble de fondos que el año pasado, el plan es seguir creciendo».

Dubón destacó lo importante que es el apoyo para los niños que quieren sobresalir en el Béisbol:

«Yo desde pequeño estuve en una cancha de béisbol, aquí no es muy apoyado, y ya estando aquí pues quiero brindar el apoyo para la organización, yo solo preste mi imagen; yo tuve unos padres que me ayudaron desde pequeño, me apoyaron al cien y creyeron en mí; yo soy el primero y no quiero ser el único, quiero que existan más Mauricios Dubon«.

Para aquellos que no creían…

Por último, Mauricio Dubón habló sobre los momentos en los que nadie creía en su sueño de estar en Grandes Ligas.

«Cuando estaba niño yo también decía, miro eso imposible, pero le dije a mi hermano cuanto tenia siete años que yo algún día llegaría a jugar en Grandes Ligas, gracias a Dios yo me puse esa meta encima y practique; yo no hice solo esto, fue el apoyo de todo mundo, hasta de la gente que no me apoyo».

«Yo escuchaba cuando le gente decía que no iba a llegar, y gracias a Dios pude lograrlo; yo les digo a los niños que no se rindan, una vez me dijeron que si nadie se ríe de tus sueños, entonces tus sueños no son lo suficientemente grandes; todo mundo se reía de mí, y ahora la gente que se reía, se toma fotos conmigo».

