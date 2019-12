REDACCIÓN WEB. La ex-integrante de RBD, Anahí Giovanna Puente Portilla, habló sobre lo que piensa de las cirugías estéticas y criticó a Kim Kardashian, ya que no sabe cómo se vaya a ver cuando tenga más años debido a sus múltiples operaciones.

Mientras tanto, en la nueva faceta de Anahí todos sus fans tienen la oportunidad de conocer su opinión sobre distintos temas, y esta semana contó lo que piensa de las mujeres que recurren al bisturí y otros tratamientos estéticos para lucir mejor.

En ese sentido, la cantante de 36 años no tiene ningún problema en reconocer públicamente que está a favor de las mencionadas cirugías, siempre y cuando se hagan con moderación.

La exprotagonista de telenovelas, que se encuentra en la «dulce espera» de su segundo hijo Emiliano, sacó a relucir a Kim Kardashan al hablar de las operaciones plásticas.

«Yo sí creo que si tienes algo que no te gusta, que te acompleja, que te hace sentir mal y que lo puedes solucionar o arreglar o mejorar por qué no, no tiene nada de malo», indicó.

De acuerdo con Anahí, deben haber limites en cuanto a las cirugías estéticas, «porque de pronto te puedes pasar y ya después hay cositas que se pueden solucionar… pero luego hay veces que ya no te lo pueden estar arreglando», aclaró la estrella mexicana.

Preocupación en los jóvenes por el excesivo uso de cirugías

A su vez, la cantante mostró su preocupación por la cantidad de jóvenes que, cada vez con más frecuencia y a una edad más temprana, están recurriendo a las cirugías estéticas para «transformar» su cuerpo y verse como la esposa de Kanye West.

«Si no te gusta tu nariz y te ha causado un trauma toda la vida opérate la nariz, pero ahorita ya vemos que se transforman el cuerpo y se ponen unas pompas de un gran tamaño», señaló.

Asimismo, Anahí reconoció inquietarle el caso de la estrella de «Keeping Up with the Kardashians» ya que le preocupa cómo se vaya a ver cuando tenga 80 años.

«Ahorita a lo mejor está de moda porque vemos a Kim Kardashian y decimos, ‘¡wow! yo quiero estar así’, pero ¿y luego? ¿qué va a pasar cuando Kim Kardashian tenga 80 años?, ¿a dónde se le va a ir todo eso, Dios mío?», aseveró la modelo.